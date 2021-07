IND vs PAK T20 World Cup: Virat Kohli और Rohit Sharma पर होगी पाकिस्तान के खिलाफ टीम को संभालने की जिम्मेद

IND vs PAK in World Cup: अक्टूबर नवंबर में खेले जाने वाले आगामी टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) के लिए आईसीसी ने शुक्रवार को दो ग्रुपों की घोषणा कर दी है. इस घोषणा से यह साफ हो गया है कि भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan T20 WC Match) की टीमें इस टूर्नामेंट के लीग स्टेज में ही एक-दूसरे के आमने-सामने होंगी. आईसीसी द्वारा यह ऐलान करते ही दोनों देशों के क्रिकेट फैन्स में इस मैच को लेकर रोमांच अभी से शुरू हो गया है और जानकारों ने इस मैच पर अपने राय-मशविरे अभी से शुरू कर दिए हैं. भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने कहा कि इस हाई-प्रेशर मैच में टीम को संभालने की जिम्मेदारी कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और उपकप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) पर होगी.

बता दें आईसीसी ने इस टूर्नामेंट के लिए सुपर 12 ग्रुप में कुल 12 टीमों को दो ग्रुपों में 6-6 टीमों में बांटा है. भारत और पाकिस्तान की टीमों को ग्रुप 2 में रखा गया है, जिसका मतलब है कि दोनों टीमें लीग स्टेज में भिड़ेंगी. इन ग्रुपों में फिलहाल 4-4 टीमों की तस्वीर ही साफ हुई है, जबकि बाकी की 4 टीमें ग्रुप वन से क्वॉलीफाई करके यहां अपनी जगह बनाएंगी. अभी बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों को भी टूर्नामेंट के पहले राउंड में खेलकर दूसरे राउंड में अपनी जगह बनानी होगी.

इस बीच भारत पाकिस्तान के इस मैच पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने अपनी राय देते हुए कहा कि इस मैच टीम के युवा खिलाड़ियों को संभालने की जिम्मेदारी टीम के सीनियर खिलाड़ियों पर होगी. क्योंकि जब भी दोनों देश आपस में भिड़ते हैं तो यहां भावनाएं चरम पर होती हैं.

39 वर्षीय गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) स्टार स्पोर्ट्स के शो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप स्पेशल में बात करते हुए कहा, ‘जब मैं पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था, तब मैं दूसरे खिलाड़ियों की अपेक्षा बहुत ज्यादा उत्साहित और नर्वस था. क्योंकि हमारी टीम के बाकी कई खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ पहले भी कई बार खेल चुके थे.’

उन्होंने कहा, ‘ऐसे में सीनियर खिलाड़ियों की यह जिम्मेदारी है कि वह युवा खिलाड़ियों को इस मैच में शांत रखने की जिम्मेदारी निभाएं. क्योंकि आखिरकार वे भावनाएं नहीं होंगी जो आपको मैच में जीत दिला सकती हैं. यह बैट और बॉल के बीच में लड़ाई है और अच्छा खेलकर ही आपको क्रिकेट मैच में जीत मिल सकती है. ऐसे में विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) जैसे सीनियर खिलाड़ियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह टीम को संभालें और खिलाड़ियों का ध्यान उनके बेहतर प्रदर्शन पर लगवाएं.’