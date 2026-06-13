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'किसी से भी हारो, पाकिस्तान से नहीं', पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले जेमिमा रोड्रिग्स ने दिया बड़ा बयान

IND VS PAK: महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ कल यानि 14 जून को खेलेगी. जिसका फैंस बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारत की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने बड़ा बयान दिया है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jun 13, 2026, 05:36 PM IST

Published On Jun 13, 2026, 05:36 PM IST

Last UpdatedJun 13, 2026, 05:36 PM IST

महिला टी20 विश्व कप 2026 का आगाज हो चुका है. जिसका पहला मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला गया. इस मैच में इंग्लैंड ने 87 रन की बड़ी जीत दर्ज की है. वहीं भारतीय टीम अपने सफर का आगाज 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से करेगी. दुनियाभर के फैंस इस महामुकाबले के इंतजार बड़ी ब्रेसबी से कर रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारत की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हम किसी भी टीम से हार सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हार मंजूर नहीं है.

जेमिमा रोड्रिग्स का बड़ा बयान

भारत के स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले जियोस्टार पर बातचीत के दौरान कहा कि मुझे याद है जब मैंने अपना पहला भारत-पाकिस्तान मैच खेला था. ड्रेसिंग रूम में, हरमन दी ने हमसे बात की थी, और कहा था, ‘इसे नकारो मत. बाहर से दबाव होता है क्योंकि हम भारत बनाम पाकिस्तान का इतिहास जानते हैं. हम जानते हैं कि फैंस क्या उम्मीद करते हैं. रोड्रिग्स ने आगे कहा कि मेरी बिल्डिंग का वॉचमैन भी कहता है, ‘किसी से भी हारो, लेकिन पाकिस्तान से नहीं।’ यह उस तरह का दबाव है क्योंकि लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं. उन्हें यह प्रतिस्पर्धा पसंद है.भारतीय टीम एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, जो टी20 विश्व कप की ट्रॉफी उठाना है.

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उन्होंने कहा कि हम एक टीम के तौर पर विश्व कप की ट्रॉफी उठाने के बारे में सोचते रहते हैं. यह हमारी दिनचर्या के हिस्से की तरह है. हमारा मानना ​​है कि अगर आप किसी चीज को काफी देर तक देखते हैं. तो आप उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं. यह हमारी टीम की थीम है. हमने 2025 विश्व कप के दौरान ऐसा किया था. अमोल सर ने यहां भी करने के लिए कहा है, और हम इसे जारी रखेंगे.

लीग स्टेज में कितने मैच खेलेगी भारत

टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम को ग्रुप ए में जगह मिली है. जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नीदरलैंड की टीम शामिल है. ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया कुल 5 मुकाबले खेलेगी. जहां पहला मुकाबला भारत का पाकिस्तान के साथ होगा. वहीं आखिरी मैच में टीम इंडिया की भिड़त ऑस्ट्रेलिया से होगी. महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीतने के बाद पहली बार भारतीय टीम आईसीसी टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आ रही हैं. ऐसे में फैंस की उम्मीद है कि भारत एक बार फिर ट्रॉफी अपने घर लेकर आए.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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