IND vs PAK: पिछली हार का बदला लेकर जीत के बाजीगर बने विराट कोहली

नई दिल्ली: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 12 का चौथा मुकाबला खेला गया. जिसमें किंग कोहली ने पूरे मैच का ही रूख बदल डाला. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 8 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए.

दूसरी ओर भारत 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करन मैदान पर जब आई तो केएल राहुल, और कप्तान रोहित शर्मा का विकेट जल्दी खो बैठी जिसके चलते टीम काफी मुश्किलों में दिखी. उभरने की कोशिश करते हुए भारत एक बार फिर मुसीबतों पड़ा, क्योंकि इस बार सूर्य कुमार अपना विकेट खोकर आउट हो गए और अक्षर पटेल भी रन आउट का शिकार हो गए. हालांकि पटेल के रन आउट होने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी गुस्सा जाहिर किया था.

बात करें की अगर मैच की तो किंग कोहली ने इस मुकाबले में करिश्मा कर डाला. क्योंकि स्टार बल्लेबाज ने भारत को उस मुश्किल वक्त से निकाला जब भारत हारने की कगार पर था.

स्टार बल्लेबाज ने सभी को तब हैरानी में डाला जब मैच को जीतने के लिए 12 गेंदो में 31 रन की दरकार थी. लेकिन कोहली ने अपनी करिश्माई बल्लेबाजी से मैच को जीताकर भारत की झोली में डाल दिया.

कोहली के इस शानदार करिश्मे पर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं यहां नीचे देखें…

Virat is not under pressure, Virat is the Pressure – Shaheen Afridi Its alwz KING vs PAk ??#ViratKohli? #ViratKohli? pic.twitter.com/JbLPmcM3Jc — स chin यादव ? (@the_witty_dr) October 23, 2022

He was crying, the emotions this man created, never seen a better player than him. #ViratKohli? thanks for everything G.O.A.T Virat Kohli #INDvsPAK2022 pic.twitter.com/ov3dkqrtja — Nimit Narayani (@nimit2611) October 23, 2022