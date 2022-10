IND v SA 1st ODI Live Streaming: जानें कहां और कैसे देखें भारत-साउथ अफ्रीका पहला ODI मैच

IND vs SA 1st ODI Live Streaming Details When, Where and How to watch India vs South Africa on TV & online

IND vs SA 1st ODI Live Streaming: T20I सीरीज में शिकस्त झेलने के बाद मेहमान साउथ अफ्रीका अब 3 मैचों की वनडे सीरीज में मेजबान टीम इंडिया का सामना करेगी। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम की अगुवाई शिखर धवन करेंगे। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसे में भारत के लिए साउथ अफ्रीका की टीम कड़ी चुनौती पेश कर सकती है।

दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अबतक कुल 87 बार वनडे में आमना-सामना हुआ है। इस दौरान भारत ने 35 बार जीत हासिल की है जबकि 49 मैचों में साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी है। आइए जानते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे कब और कहां खेला जाएगा और कैसे इस मैच का आप लुत्फ उठा पाएंगे….

भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच कब खेला जाएगा?

भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच शुक्रवार, 06 अक्टूबर को खेला जाएगा.

भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे (IND v SA ODI Live Telecast) मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच किस समय खेला जाएगा?

भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे मैच का लाइव किस चैनल पर आएगा?

भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे मैच लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क देख पाएंगे.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney+ Hotstar) एप पर देख सकते हैं। इस मैच की लाइव अपडेट्स हमारी वेबसाइट cricketcountry.com पर भी उपलब्ध होगी।