India vs South Africa, 3rd Test: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच केप टाउन (Cape Town) में टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने लीड हासिल कर ली है. टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पहली पारी में 223 रन पर सिमट गया, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम महज 210 रन ही बना सकी. यहां से टीम इंडिया के पास 14 रन की लीड शेष रह गई.

विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका की पहली पारी में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. विराट कोहली (Virat Kohli) ने 55.2 ओवर में टेंबा बावुमा (Temba Bavuma) का कैच लपका, जो उनके टेस्ट करियर का 100वां कैच रहा. विराट कोहली टेस्ट करियर में 100 कैच लपके वाले छठे भारतीय बन चुके हैं.

Virat Kohli completes 1️⃣0️⃣0️⃣ catches in Test cricket 🙌

He is the sixth Indian fielder, who isn’t a wicket-keeper, to get to the milestone in Tests.

