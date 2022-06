भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5वां T20I बारिश में धुल गया जिससे 5 मैचों की सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई। बेंगलुरु में 5वें T20I में सिर्फ 3.3 ओवर का खेल हो पाया जिससे भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 28 रन ही बना सकी। इसके बाद लगातार बारिश के चलते मैच को रद्द करना पड़ा। इससे पहले सीरीज के पहले 2 मैच साउथ अफ्रीका ने जीते थे जबकि तीसरे और चौथे मैच में भारत ने बाजी मारी थी।

5TH T20I. India vs South Africa – No Result https://t.co/NtR62APcXr #INDvSA @Paytm

इस मैच में बारिश की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी जोकि बाद में सच साबित हुई। मैच के धुलने से दोनों ही टीमों का सीरीज जीतने का सपना चकनाचूर हो गया।

? Update ?

Play has heen officially called off.

The fifth & final @Paytm #INDvSA T20I has been abandoned due to rain. #TeamIndia pic.twitter.com/tQWmfaK3SV

— BCCI (@BCCI) June 19, 2022