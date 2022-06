19 जून की रात बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5वां और अंतिम T20I मुकाबला बारिश के चलते रद्द करना पड़ा। इस तरह 5 मैचों की T20I सीरीज 2-2 की बराबरी पर छूटी। सीरीज के आखिरी मैच के बारिश में धुलने से न केवल दोनों टीम के खिलाड़ी बल्कि भारतीय प्रशंसक भी काफी निराश नजर आए। यही नहीं, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के खराब इंतजामों ने फैंस की निराशा में और ज्यादा इजाफा कर दिया।

दरअसल, सीरीज के निर्णायक मैच में केशव महाराज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया कि तभी बारिश ने मैच में खलल डाल दिया। बारिश थमने के बाद 3.3 ओवर का खेल हुआ ही था कि एक बार फिर काले बादलों ने बरसना शुरु कर दिया। लगातार बारिश के कारण आखिरकार मैच को रद्द करना पड़ा।

इस दौरान मैच देखने आए फैंस को स्टेडियम में खराब इंतजाम के चलते बारिश में भीगने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना के कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे है जिसमें स्टेडियम की छत से पानी टपकते हुए जा सकता है।

एक फैन ने स्टेडियम की छत से गिरते बारिश के पानी का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। साथ ही उन्होने बीसीसीआई और केएससीए को टैग करते हुए पूछा, “इससे ज्यादा निराशाजनक बात स्टेडियम के अंदर क्या हो सकती थी! दुनिया में सबसे अमीर बोर्ड और इस तरह इंतजाम! कब बीसीसीआई और केएससीए खेल के कद के अनुरूप फैंस के अनुभव में सुधार करेगा??”

What was even more disappointing was the state of affairs inside the stadium! The richest board in the world and these are the kind of conditions their fans need to put up with! When will @BCCI @kscaofficial1 improve fan experience befitting the stature of the sport?? pic.twitter.com/eacucPnwUp

— Srinivas Ramamohan (@srini_ramamohan) June 19, 2022