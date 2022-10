IND vs SA : पर्थ में प्रोटियाज के आगे ढेर हुए भारतीय शेर, सोशल मीडिया पर फैंस का फूटा गुस्सा

नई दिल्ली : टी20 विश्व कप 2022 में सुपर 12 चरण के 29वें मुकाबले में भारत का सामना साउथ अफ्रीका के साथ हो रहा है. यह मैच ओपट्स स्टेडियम यानि पर्थ पर खेला जा रहा है.

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. फैसले के अनुसार बल्लेबाजी की कमान संभालने ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल और कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आए.

ओपनिंग खिलाड़ी के एल राहुल के लिए आज उनके फैंस रहे थे कि आज वह कोई शानदार कारनामा करेंगे लेकिन वहां उन्होंने फिर से निराश किया.

पाकिस्तान में फ्लॉप रहे राहुल ने आज फिर 14 गेंद का सामना करते हुए मात्र 9 रन बनाकर अपना विकेट गंवाया.

उनके इस प्रदर्शन के बाद फैंस सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे है.

Virat to KLol : pic.twitter.com/nG4OWaQ5Of — The Cricket Philosopher (@outof22yards) October 30, 2022

Statpadder choker klol choked again in big Matches.???? He made 9 runs of 14 balls. He played test inning in PP. He is the biggest choker in the history of cricket. — Rishabh Pant Stan (@Siddharth_ICT) October 30, 2022

KLol should retire immediately — DrRONY (@RonakGangwani4) October 30, 2022

इतना ही काफी नहीं रहा क्योंकि आज केएल ही नहीं बल्कि कप्तान रोहित, स्टार बल्लेबाज विराट समेत दीपक हुड्डा और पांड्या भी रन बनाने के मामले में फिसड्डी रहे.

फ्लॉप भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर

केएल राहुल – 9

रोहित शर्मा – 15

विराट कोहली – 12

दीपक हुड्डा – 0

हार्दिक पांड्या – 2

भारतीय बल्लेबाजोंं के इस कारनामे के लिए सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं यहां नीचे देखें…

Sad but fact ? kLol’s bad from took Rohit’s wicket, slow run rate took Virat’s wicket . #INDvsSA — ???? ?? (@Mr_Exotic__) October 30, 2022

Thanku Klol for your incredible choking career. Images after this world cup. pic.twitter.com/hL72LIjC8Y — Rp¹⁷ (@89at_gabba) October 23, 2022

Can’t decide who is worst ? Nofit or KLOL ?? pic.twitter.com/6J2w5n4njo — Ammar (@its__ammar) October 30, 2022

They played Deepak hooda in perth out of all places??? Sharma-Dravid masterclass — Akki (@CrickPotato) October 30, 2022

Indian Batters Rohit Sharma , Klol , King Kohli , Deepak Hooda And Hardik Pandya Today. Pakistanis Crying In Corner ?. Hoping Suryakumar Yadav Will Take India To Good Score.#INDvsSA #INDvSA #IndiavsSouthAfrica #indiavssa #Pakistanis pic.twitter.com/XsknNgzJRV — DHONI 07 (@HARSHAL17371828) October 30, 2022