भारत के सलामी बल्लेबाज इशान किशन ने दिल्ली में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी जड़ते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की। इशान किशन ने 48 गेंदों पर ताबड़तोड़ 76 रनों की पारी खेली जिसमें से उन्होंने 62 रन तो 11 चौके और 3 छक्कों की मदद से बटोरे। इस पारी के दम पर इशान ने IPL की खराब फॉर्म को पीछे छोड़ते हुए फॉर्म में वापसी की। इस ताबड़तोड़ पारी के बाद इशान किशन सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं। कई क्रिकेट फैंस इशान किशन को लेकर मजेदार मीम्स भी शेयर कर रहे हैं।

