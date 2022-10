साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में रविवार को पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में सात विकेट पर 278 रन बनाये। टीम के लिए एडेन मार्कराम (79) और रीजा हेंड्रिक्स (74) ने अर्धशतकीय पारियां खेली। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिये। उन्होंने 10 ओवर में 38 रन खर्च किये जिसमें एक मेडन ओवर भी शामिल रहा।

सिराज की कसी हुई गेंदबाजी की वजह से ही साउथ अफ्रीका आखिरी के 5 ओवरों में सिर्फ 26 रन ही बना सकी। सिराज ने गेंदबाजी में तो कमाल किया लेकिन उनका एक गलत थ्रो पूरी टीम के लिए नुकसानदायक साबित हुआ।

दरअसल, सिराज 48वें ओवर में अपना 9वां ओवर फेंकने आए। केशव महाराज ने पहली गेंद का सामना किया जिस पर कोई रन नहीं आया। दूसरी गेंद ऑफ स्‍टंप के करीब गुड लेंथ रही जिसे महाराज ने कट करने का प्रयास किया लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं हो पाया। गेंद को संजू ने अपने हाथों में लिया और तुरंत ही सिराज की ओर फेंक दी। सिराज वापस रन अप पर लौट ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि डेविड मिलर नॉन स्‍ट्राइकर एंड पर क्रीज से बाहर खड़े हैं। ऐसे में उन्होंने गेंद को स्टंप्स पर मारने का प्रयास किया। हालांकि गेंद निशाने नहीं लगी और सीधा बाउंड्री की ओर चली गई। इसके बाद अंपायर ने ओवर थ्रो के चलते चौके का इशारा कर दिया। इसके बाद सिराज अंपायर से बात करते नजर आए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

