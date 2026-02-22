add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×

LIVE BLOG

IND VS SA T20 World Cup 2026 Live: भारत vs साउथ अफ्रीका, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

India vs South Africa Scorecard and Live Updates

akhilesh.tripathi

By Akhilesh Tripathi

Last Updated on - February 22, 2026 6:39 PM IST

IND VS SA
IND VS SA

Related articles

IND vs SA

IND vs SA T20 WC 2026: Live scorecard & updates

abhishek-sharma

Pathan on Abhishek's T20 WC struggles

England Cricket Team

SL vs ENG T20 WC 2026: Live scorecard & updates

First clash of Super 8 between Pakistan and New Zealand washes out due to rain

IND VS SA T20 World Cup 2026 Live: भारत और साउथ अफ्रीका की टीम टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में आमने-सामने है. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है.

 ग्रुप चरण में अपने चारों मैच जीतकर खिताब बचाने की अपनी दावेदारी को मजबूत करने वाली भारतीय टीम को टी20 विश्व कप के सुपर आठ में दक्षिण अफ्रीका की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. साउथ अफ्रीका की टीम के पास कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, मार्को यानसन, केशव महाराज और एडन मारक्रम के रूप में मजबूत गेंदबाजी आक्रमण है जो मौजूदा चैंपियन भारत की कड़ी परीक्षा लेने के लिए तैयार है.

दोनों टीमें पिछले दो महीनों में छठी बार एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी और यह देखना बाकी है कि रविवार को कौन सी टीम परिस्थितियों का बेहतर फायदा उठाएगी. सलामी बल्लेबाज ईशान किशन (दो अर्धशतक और 202 का स्ट्राइक रेट) को छोड़कर शीर्ष चार में शामिल अन्य तीन बल्लेबाजों ने अभी तक कोई खास कमाल नहीं दिखाया है.

अभिषेक शर्मा लगातार तीन मैच में शून्य पर आउट हो चुके हैं और उन्हें टूर्नामेंट में अपने पहले रन का इंतजार है. सूर्यकुमार और तिलक ने हालांकि सूत्रधार की भूमिका निभाई है लेकिन इन दोनों ने ऐसी पिचों पर सहज प्रदर्शन नहीं किया है जहां गेंद रुककर आ रही हो. अभिषेक के लगातार दो बार ऑफ स्पिनरों के हाथों आउट हुए हैं और इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि दक्षिण अफ्रीका के कप्तान मार्क्रम पावरप्ले में ऑफ-ब्रेक गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं या नहीं. भारत रन बनाने के लिए हार्दिक पंड्या (स्ट्राइक रेट 155) और शिवम दुबे (स्ट्राइक रेट 178) पर भी काफी हद तक निर्भर रहा है, टीम को इन दोनों ऑलराउंडर से फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

IND vs SA T20 World Cup 2026, India vs South Africa live score, IND vs SA live updates, India vs South Africa scorecard, T20 World Cup 2026 match today, IND vs SA Ahmedabad match, Narendra Modi Stadium match, India vs South Africa T20 live, IND vs SA 2026 highlights, T20 World Cup live score today
IND VS SA T20 World Cup 2026 Live: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी

भारत (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

IND vs SA T20 World Cup 2026, India vs South Africa live score, IND vs SA live updates, India vs South Africa scorecard, T20 World Cup 2026 match today, IND vs SA Ahmedabad match, Narendra Modi Stadium match, India vs South Africa T20 live, IND vs SA 2026 highlights, T20 World Cup live score today
IND VS SA T20 World Cup 2026 Live: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला

IND VS SA T20 World Cup 2026 Live: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला. भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

Tags:

Latest news

south-africa-cricket-team-11

T20 WC 2026: साउथ अफ्रीका के पांच प्लेयर्स, जिनसे टीम इंडिया को सबसे बड़ा खतरा

By Akhilesh Tripathi
indian-women-cricket-team-22

भारत की बेटियों ने फिर लहराया परचम, एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब जीता

By Akhilesh Tripathi
sl-vs-eng

T20 World Cup 2026: सुपर-8 में इंग्लैंड की धमाकेदार शुरुआत, श्रीलंका को 51 रन से हराया

By Akhilesh Tripathi
england-cricket-team-63

T20 WC 2026: क्या बारिश से धुल जाएगा श्रीलंका- इंग्लैड मैच ? आया बड़ा अपडेट

By Akhilesh Tripathi
shikhar-dhawan-marriage

टीम इंडिया के 'गब्बर' दूसरी बार बने दूल्हा, सोफी साइन के साथ शादी के बंधन में बंधे शिखर धवन

By Akhilesh Tripathi

Trending This Week

aminul-haque

हम भारत और बीसीसीआई के साथ... बांग्लादेश के नए खेल मंत्री ने क्या कहा ?

bangladesh-cricket-team-48

T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए 12 टीमों ने किया क्वालिफाई, बांग्लादेश का क्या हुआ ?

abhishek-sharma-67

तीन मैच, तीन डक... शर्मनाक लिस्ट में अभिषेक शर्मा की एंट्री, ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय

usman-tariq-4

टी-20 वर्ल्ड कप सुपर-8 का पूरा शेड्यूल तय, जानें कब, कहां और किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत ?

jammu-and-kashmir-team

जम्मू कश्मीर ने रचा इतिहास, 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह

sikandar-raza-25

Super-8 में पहुंचना एक लक्ष्य था, मगर हम यहां... जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने क्या कहा ?

Photos More in photos

south-africa-cricket-team-11

T20 WC 2026: साउथ अफ्रीका के पांच प्लेयर्स, जिनसे टीम इंडिया को सबसे बड़ा खतरा

australia-cricket-team-58

क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूटा, मार्श-जंपा के नाम बड़ी उपलब्धि, ऑस्ट्रेलिया-ओमान मैच में बने पांच बड़े रिकॉर्ड्स

ireland-cricket-team-8

T20 World Cup 2026: आयरलैंड ने रचा इतिहास, लोर्कन टकर ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

wanindu-hasaranga-20

शाहिद अफरीदी से आगे निकले वानिंदु हसंरगा, टी20 विश्व कप में बनाया बड़ा कीर्तिमान

surya-kumar-yadav-records-4

सूर्या ने तोड़ा विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड , IND VS USA मैच में रिकॉर्ड्स की बरसात

wpl-2026-winners-award

WPL 2026 awards: स्मृति मंधाना- ऑरेंज कैप, सोफी डिवाइन- पर्पल कैप, विजेताओं की पूरी लिस्ट