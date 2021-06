टीम इंडिया के सीनियर ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) के नेतृत्व में भारतीय टीम सीमित ओवरों की दो सीरीज के लिए श्रीलंका जाने को तैयार है. यह पहला मौका है, जब एक भारतीय टीम पहले से ही टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड में है और इसी दौरान दूसरा भारतीय दल श्रीलंका का दौरा करेगा. नियमित कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और सीमित ओवरों के उपकप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) टेस्ट टीम के साथ हैं और ऐसे में सीमित ओवरों की सीरीज में कमान संभालने का मौका शिखर धवन को मिला है. धवन ने कहा कि भारतीय टीम की कप्तानी करना उनके लिए फख्र की बात है.

टीम इंडिया सोमवार को श्रीलंका रवाना हो चुकी है. यहां वह 13 जुलाई से 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. भारतीय टीम को कोलंबो में 3 दिन सख्त क्वॉरंटीन में बिताने होंगे इसके बाद टीम अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस शुरू कर सकेगी. इससे पहले कप्तान शिखर धवन ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया.

Say hello to #TeamIndia‘s captain & coach for the Sri Lanka tour ???

We are excited. Are you? ?#SLvIND pic.twitter.com/OnNMzRX4ZB

