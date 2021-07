IND vs SL: अगर आज श्रीलंका को पीटा तो जीत का World Record बना देगी टीम इंडिया

शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की कप्तानी में श्रीलंका दौरे (IND vs SL) पर गई टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की है. रविवार को शुरू हुई तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने मेजबान टीम को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. दोनों टीमें आज एक बार फिर कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में दूसरे वनडे मैच में आमने-सामने होंगी. अगर आज एक बार फिर भारतीय टीम श्रीलंका को यहां पटकनी दे देती है, तो वह किसी एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक जीत (Most ODIs Wins Against A Single Opponent) के मामले में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी.

श्रीलंका को पहले वनडे में मात देकर भारत ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की संयुक्त रूप से बराबरी की थी. अभी तक किसी एक देश के खिलाफ सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड 92 जीत का है. इस मामले में भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से नंबर 1 पर हैं. लेकिन अगर टीम इंडिया आज या अगले वनडे में श्रीलंका को मात देती है तो वह इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के मामले में नंबर की कुर्सी पर इकलौती टीम होगी.

वनडे क्रिकेट में अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक 92 जीत दर्ज की हैं. इसके बाद इतनी ही जीत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है, जो उसने श्रीलंका के खिलाफ दर्ज किया है. इसके बाद पिछले वनडे मैच में भारत ने श्रीलंका को मात दी थी, जो भारत की रिकॉर्ड 92वीं जीत थी और तब से तीनों टीमें इस मामले में संयुक्त रूप से नंबर 1 पर हैं. अब भारत के पास इन दोनों टीमों को पछाड़ने का मौका है.

बता दें पहले वनडे मैच में भारतीय टीम के लिए पहले गेंदबाजी में कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) और युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की जोड़ी ने क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) के साथ मिलकर मेजबान टीम को दबाव में रखा था. इसके बाद पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw), कप्तान शिखर धवन (Shikhar Dhawan), ईशान किशन (Ishan Kishan), और सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की दमदार बैटिंग की बदौलत 80 बॉल शेष रहते 263 रनों का लक्ष्य आसानी से अपने नाम कर लिया था.