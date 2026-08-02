श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के शेड्यूल में अचानक हुआ बदलाव

IND VS SL Test Series: श्रीलंका क्रिकेट ने भारत के दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ के दौरे के शेड्यूल में बदलाव की घोषणा की है. इसके तहत, सीरीज़ शुरू होने से पहले होने वाले वॉर्म-अप मैच की अवधि एक दिन कम कर दी गई है. वॉर्म-अप मैच अब चार दिन के बजाय तीन दिन का होगा.

श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने शनिवार को एक बयान में कहा, टीम इंडिया पहले तय चार दिन के मैच के बजाय तीन दिन का वॉर्म-अप मैच खेलेगी. यह वॉर्म-अप मैच 7 अगस्त को कोलंबो के NCC ग्राउंड्स पर शुरू होगा.

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चार अगस्त को श्रीलंका पहुंचेगी टीम इंडिया

बयान के अनुसार, भारतीय टीम 4 अगस्त को श्रीलंका पहुंचेगी. बयान में पुष्टि की गई है कि पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (GICS) में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहलीज़ स्पोर्ट्स क्लब (SSC) स्टेडियम में होगा.

बयान में यह नहीं बताया गया कि मैच की अवधि एक दिन क्यों कम की गई या दोनों में से किस बोर्ड ने यह बदलाव प्रस्तावित किया था.

रविंद्र जडेजा की वापसी, सारांश जैन को मौका

इससे पहले, BCCI ने श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की सीरीज़ के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की थी. इसमें ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार टेस्ट टीम में बुलाया गया और अनुभवी स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की भी रेड-बॉल टीम में वापसी हुई. टेनिस एल्बो की चोट के कारण जडेजा IPL 2026 सीज़न के बाद से खेल से दूर थे. वॉशिंगटन सुंदर, जो दाहिने हैमस्ट्रिंग में खिंचाव (जिसके कारण वह लॉर्ड्स वनडे से बाहर हो गए थे) से उबर रहे हैं, पहले टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे, इसी वजह से सारांश को पहली बार टीम में बुलाने का मौका मिला.

जसप्रीत बुमराह ने पास किया फिटनेस टेस्ट !

भारत के मुख्य तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह की भी पिछले साल नवंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज़ के बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है, हालांकि, BCCI ने कहा है कि इंग्लैंड में हाल ही में हुई तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के दौरान लगी चोट के कारण उनकी उपलब्धता फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगी, रिपोर्ट्स के मुताबिक बुमराह ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है.

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट के लिए भारत की टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन