India Tour of Sri Lanka: श्रीलंका दौरे पर गई युवाओं से भरी भारतीय टीम इस वक्‍त कोलंबो में क्‍वारंटीन की (India vs Sri Lanka) अवधि पूरा कर रही है. क्‍वारंटीन में बोर होने से बचने के लिए पूल पार्टी (Pool Party) कोई खराब विकल्‍प नहीं है. जी हां, टीम इंडिया (Team India) इस वक्‍त कोलंबो में पूल पार्टी कर रही है. बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पूल पार्टी की पिक्‍चर शेयर की.

भारत सीमित ओवरों की सीरीज खेलने के इरादे से श्रीलंका दौरे पर गई है. 13 जून को भारत को अपना पहला मैच मेजबान टीम के खिलाफ खेलना है. शिखर धवन इस टीम की अगुवाई करेंगे. जबकि राहुल द्रविड़ के कंधों पर युवाओं से भरी इस टीम की कोचिंग की जिम्‍मेदारी होगी.

The joy of getting out of quarantine 😀

All smiles ☺️ ☺️

Fun video coming up soon on https://t.co/uKFHYe2Bag 🎥#TeamIndia 💙 #SLvIND pic.twitter.com/tKYJt7xdqr

— BCCI (@BCCI) July 1, 2021