भारत और श्रीलंका के बीच टी-20 सीरीज में ओपनर रुतुराज गायकवाड़ को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिल पाई. सीरीज के तीनों मैच में गायकवाड़ को बेंच पर बैठना पड़ा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने नाराजगी जताई है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि अगर रुतुराज को टीम में जगह नहीं देनी थी, तो उन्हें रणजी क्रिकेट ही खेलने देते.

सोशल मीडिया यूजर्स ने फ्लॉप हो रहे शुभमन गिल और ईशान किशन की जगह रुतुराज गायकवाड़ को मौका नहीं देने पर बीसीसीआई को भी घेरा है.

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन:

It will be the de@th of Indian cricket if chapri Gill plays today ahead of Goat Rutu

So Arshdeep is dropped after one bad game and why not same for gill,he had two bad games and rutu was dropped from odi after one bad game.

Don’t understand what this management is smoking ? https://t.co/xgoXUjGIkE

— Supreme Strange(FAN ACCOUNT) (@Doc_Supreme_) January 7, 2023