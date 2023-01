IND vs SL: भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी विराट कोहली के 46वें शतक की जय-जयकार

श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज शतक से करने वाले विराट कोहली ने तीसरे वनडे में भी शानदार शतक जड़ा। कोहली ने 85 गेंदों पर वनडे करियर का अपना 46वां अर्धशतक पूरा किया। इसके साथ ही कोहली वनडे में एक देश के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक (10 शतक) लगाने वाले वह दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली अब सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड (49 शतक) से तीन शतक दूर हैं।

कोहली के इस शानदार शतक की गूंज पूरे क्रिकेट जगत में सुनाई दे रही है और सोशल मीडिया पर कोहली की तारीफ में शब्दों की बाढ़ आ गई। क्रिकेटर से लेकर फैंस, सभी सोशल मीडिया पर अपने चहेते बल्लेबाज की जय-जयकार कर रहे हैं।

इरफान पठान ने लिखा, “विराट कोहली ने सीरीज का आगाज 100 से किया और अंत भी शतक से।”

Virat Kohli Started the series with ? and finishing with it too ? #consistency — Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 15, 2023

पाकिस्तान के क्रिकेटर कामरान अकमल ने लिखा, “रन मशीन, द किंग, कोहली का 46वां वनडे शतक..वह इस युग के बॉस हैं।”

Runs machine The KING @imVkohli …46th ODI century..He is the boss of this era ???? — Kamran Akmal (@KamiAkmal23) January 15, 2023

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने शुभमन गिल और विराट कोहली की जमकर तारीफ की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “शुभ शुरुआत दी शुभमन गिल ने और एक विराट पारी खेली कोहली ने।”

Shubh shuruat di Shubman Gill ne aur ek virat paari kheli Kohli ne! The Indian top order produced the perfect prototype of batting in ODIs. They batted in a risk-free manner and yet kept the run flow going. A near-perfect innings. ? #IndvSL pic.twitter.com/AoazwF1zlb — DK (@DineshKarthik) January 15, 2023

हसन अली ने भी कोहली को 46वें वनडे शतक जड़ने पर ट्विटर पर बधाई दी।