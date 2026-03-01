This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
IND vs WI T20 WC 2026 Live: भारत vs वेस्टइंडीज, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स
IND VS WI Live: भारत और वेस्टइंडीज का टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का ‘वर्चुअल क्वार्टर फाइनल’ कोलकाता के इडेन गार्डन्स में खेला जा रहा है. भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. वेस्टइंडीज (प्लेइंग XI): शाई होप (विकेट कीपर), रोस्टन चेस, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू...
IND VS WI Live: भारत और वेस्टइंडीज का टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का ‘वर्चुअल क्वार्टर फाइनल’ कोलकाता के इडेन गार्डन्स में खेला जा रहा है. भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.
वेस्टइंडीज (प्लेइंग XI): शाई होप (विकेट कीपर), रोस्टन चेस, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ
भारत (प्लेइंग XI): संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
भारत इस चरण में ईडन गार्डन्स पर अपना पहला मैच खेलेगा जबकि वेस्टइंडीज को थोड़ा फायदा मिल सकता है क्योंकि उसने पहले ही यहां दो ग्रुप मैच (स्कॉटलैंड और इटली के खिलाफ) खेले हैं जिसमें उसे जीत मिली है।
साउथ अफ्रीका के वेस्टइंडीज को हराने और भारत के जिम्बाब्वे को बाहर करने के बाद यह सुपर आठ मुकाबला लगभग नॉकआउट जैसा बन गया है.
भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर आठ का मुकाबला उसी पिच पर होगा जिस पर टी20 विश्व कप का दूसरा मैच खेला गया था. मैदान पर काफी ओस भी रहने की संभावना है.
भारतीय बल्लेबाज अब अपने पुराने रंग में दिख रहे हैं लेकिन गेंदबाज अब भी प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और ऐसी परिस्थितियों में वेस्टइंडीज के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले टी20 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल जैसे सुपर आठ के मैच में उसे इस विभाग में अपना बेहतर प्रदर्शन करना होगा. वेस्टइंडीज की साउथ अफ्रीका से हार और भारत की जिम्बाब्वे पर जीत ने ग्रुप एक के सुपर आठ के इस मैच को दोनों टीम के लिए करो या मरो जैसा बना दिया है, इसलिए अब दोनों टीम कोई कसर नहीं छोड़ेंगी और ऐसे में ईडन गार्डन्स में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस मैच के विजेता को इंग्लैंड के खिलाफ पांच मार्च को दूसरे सेमीफाइनल में खेलने का मौका मिलेगा.
IND vs WI T20 WC 2026 Live: शाई होप- रोस्टन चेज के बीच अर्धशतकीय साझेदारी. भारत के खिलाफ पहली बार टी-20 वर्ल्ड कप में अर्धशतकीय साझेदारी हुई है.
IND vs WI T20 WC 2026 Live: भारत ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला. भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वेस्टइंडीज की टीम में एक बदलाव हुआ है. अकिल हुसैन को ब्रैंडन किंग की जगह प्लेइंग-11 में मौका दिया गया है.
कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है, ग्राउंड पर बढ़िया बाउंस होने की वजह से गेंद बल्ले पर काफी अच्छे से आती है, हालांकि, शुरुआती ओवर्स के बाद स्पिन गेंदबाजों को भी पिच से मदद मिलती है, ईडन गार्डन्स में पहली पारी का औसतन स्कोर 161 रन रहा है। वहीं, दूसरी पारी में औसत स्कोर 139 रन है.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ‘करो या मरो’ के मुकाबले में टीम इंडिया और वेस्टइंडीज आमने-सामने हैं. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को हर हाल में कैरेबियाई टीम के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी. टी20 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं, इसमें से 19 मैच में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है, वहीं, वेस्टइंडीज ने 10 मैच जीते हैं, एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.