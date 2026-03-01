add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×

IND vs WI T20 WC 2026 Live: भारत vs वेस्टइंडीज, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

IND VS WI Live: भारत और वेस्टइंडीज का टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का ‘वर्चुअल क्वार्टर फाइनल’ कोलकाता के इडेन गार्डन्स में खेला जा रहा है. भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. वेस्टइंडीज (प्लेइंग XI): शाई होप (विकेट कीपर), रोस्टन चेस, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू...

akhilesh.tripathi

By Akhilesh Tripathi

Last Updated on - March 1, 2026 7:44 PM IST

ind vs wi
ind vs wi

Related articles

IND VS WI

IND vs WI: Semi-Final scenario if rain washes out match

ind vs wi

IND vs WI T20 WC 2026: Live scorecard & updates

IND vs WI

India’s Eden Gardens record under threat vs Windies

Jonny Bairstow

Can you get us home?: Bairstow stuck in Abu Dhabi amid Iran conflict

IND VS WI Live: भारत और वेस्टइंडीज का टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का ‘वर्चुअल क्वार्टर फाइनल’ कोलकाता के इडेन गार्डन्स में खेला जा रहा है. भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

वेस्टइंडीज (प्लेइंग XI): शाई होप (विकेट कीपर), रोस्टन चेस, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ

भारत (प्लेइंग XI): संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

भारत इस चरण में ईडन गार्डन्स पर अपना पहला मैच खेलेगा जबकि वेस्टइंडीज को थोड़ा फायदा मिल सकता है क्योंकि उसने पहले ही यहां दो ग्रुप मैच (स्कॉटलैंड और इटली के खिलाफ) खेले हैं जिसमें उसे जीत मिली है।

साउथ अफ्रीका के वेस्टइंडीज को हराने और भारत के जिम्बाब्वे को बाहर करने के बाद यह सुपर आठ मुकाबला लगभग नॉकआउट जैसा बन गया है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर आठ का मुकाबला उसी पिच पर होगा जिस पर टी20 विश्व कप का दूसरा मैच खेला गया था. मैदान पर काफी ओस भी रहने की संभावना है.

भारतीय बल्लेबाज अब अपने पुराने रंग में दिख रहे हैं लेकिन गेंदबाज अब भी प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और ऐसी परिस्थितियों में वेस्टइंडीज के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले टी20 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल जैसे सुपर आठ के मैच में उसे इस विभाग में अपना बेहतर प्रदर्शन करना होगा. वेस्टइंडीज की साउथ अफ्रीका से हार और भारत की जिम्बाब्वे पर जीत ने ग्रुप एक के सुपर आठ के इस मैच को दोनों टीम के लिए करो या मरो जैसा बना दिया है, इसलिए अब दोनों टीम कोई कसर नहीं छोड़ेंगी और ऐसे में ईडन गार्डन्स में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस मैच के विजेता को इंग्लैंड के खिलाफ पांच मार्च को दूसरे सेमीफाइनल में खेलने का मौका मिलेगा.

IND vs WI, India vs West Indies live scorecard, IND vs WI live score, ind vs wi live score T20 World Cup 2026, ind vs wi toss update, eden gardens pitch report, T20 World Cup 2026 live, India vs West Indies live score
IND vs WI T20 WC 2026 Live: शाई होप- रोस्टन चेज के बीच अर्धशतकीय साझेदारी

IND vs WI T20 WC 2026 Live: शाई होप- रोस्टन चेज के बीच अर्धशतकीय साझेदारी. भारत के खिलाफ पहली बार टी-20 वर्ल्ड कप में अर्धशतकीय साझेदारी हुई है.

IND vs WI, India vs West Indies live scorecard, IND vs WI live score, ind vs wi live score T20 World Cup 2026, ind vs wi toss update, eden gardens pitch report, T20 World Cup 2026 live, India vs West Indies live score
IND vs WI T20 WC 2026 Live: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

वेस्टइंडीज (प्लेइंग XI): शाई होप (विकेट कीपर), रोस्टन चेस, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ

भारत (प्लेइंग XI): संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

IND vs WI, India vs West Indies live scorecard, IND vs WI live score, ind vs wi live score T20 World Cup 2026, ind vs wi toss update, eden gardens pitch report, T20 World Cup 2026 live, India vs West Indies live score
IND vs WI T20 WC 2026 Live: भारत ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला

IND vs WI T20 WC 2026 Live: भारत ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला. भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वेस्टइंडीज की टीम में एक बदलाव हुआ है. अकिल हुसैन को ब्रैंडन किंग की जगह प्लेइंग-11 में मौका दिया गया है.

IND vs WI, India vs West Indies live scorecard, IND vs WI live score, ind vs wi live score T20 World Cup 2026, ind vs wi toss update, eden gardens pitch report, T20 World Cup 2026 live, India vs West Indies live score
IND vs WI T20 WC 2026 Live: बल्लेबाजी के अनुकूल होगी पिच

कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है, ग्राउंड पर बढ़िया बाउंस होने की वजह से गेंद बल्ले पर काफी अच्छे से आती है, हालांकि, शुरुआती ओवर्स के बाद स्पिन गेंदबाजों को भी पिच से मदद मिलती है, ईडन गार्डन्स में पहली पारी का औसतन स्कोर 161 रन रहा है। वहीं, दूसरी पारी में औसत स्कोर 139 रन है.

IND vs WI, India vs West Indies live scorecard, IND vs WI live score, ind vs wi live score T20 World Cup 2026, ind vs wi toss update, eden gardens pitch report, T20 World Cup 2026 live, India vs West Indies live score
IND vs WI T20 WC 2026 Live: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 'करो या मरो' का मुकाबला

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ‘करो या मरो’ के मुकाबले में टीम इंडिया और वेस्टइंडीज आमने-सामने हैं. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को हर हाल में कैरेबियाई टीम के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी. टी20 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं,  इसमें से 19 मैच में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है, वहीं, वेस्टइंडीज ने 10 मैच जीते हैं, एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.

Tags:

Latest news

ind-vs-wi-33

IND vs WI T20 WC 2026 Live: शाई होप- रोस्टन चेज के बीच अर्धशतकीय साझेदारी

By Akhilesh Tripathi
salman-agha-10

VIDEO: आप खुद कप्तानी छोड़ोगे या बोर्ड हटाएगा... पत्रकार के सवाल पर असहज हुए सलमान आगा

By Akhilesh Tripathi
ind-vs-wi-33

VIDEO: भारत vs वेस्टइंडीज, टी-20 वर्ल्ड कप, सुपर-8 मैच प्रिव्यू, पिच का हाल, कैसा रहेगा मौसम ?

By Akhilesh Tripathi
jonny-bairstow-19

Israel-Iran War: अबू-धाबी में फंसे इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो, यूके पीएम से मांगी मदद

By Akhilesh Tripathi
sa-vs-zim-3

T20 World Cup 2026: साउथ अफ्रीका की टी-20 वर्ल्ड कप में लगातार सातवीं जीत, जिम्बाब्वे को पांच विकेट से हराया

By Akhilesh Tripathi

Trending This Week

aminul-haque

हम भारत और बीसीसीआई के साथ... बांग्लादेश के नए खेल मंत्री ने क्या कहा ?

bangladesh-cricket-team-48

T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए 12 टीमों ने किया क्वालिफाई, बांग्लादेश का क्या हुआ ?

abhishek-sharma-67

तीन मैच, तीन डक... शर्मनाक लिस्ट में अभिषेक शर्मा की एंट्री, ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय

usman-tariq-4

टी-20 वर्ल्ड कप सुपर-8 का पूरा शेड्यूल तय, जानें कब, कहां और किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत ?

jammu-and-kashmir-team

जम्मू कश्मीर ने रचा इतिहास, 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह

sikandar-raza-25

Super-8 में पहुंचना एक लक्ष्य था, मगर हम यहां... जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने क्या कहा ?

Photos More in photos

ind-vs-wi-32

Ind vs WI: भारत vs वेस्टइंडीज T20I मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर्स

team-india-records-in-ind-vs-zim

T20 WC 2026: जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में रिकॉर्ड्स की बरसात, टीम इंडिया ने तोड़ा 19 साल पुराना रिकॉर्ड

south-africa-cricket-team-11

T20 WC 2026: साउथ अफ्रीका के पांच प्लेयर्स, जिनसे टीम इंडिया को सबसे बड़ा खतरा

australia-cricket-team-58

क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूटा, मार्श-जंपा के नाम बड़ी उपलब्धि, ऑस्ट्रेलिया-ओमान मैच में बने पांच बड़े रिकॉर्ड्स

ireland-cricket-team-8

T20 World Cup 2026: आयरलैंड ने रचा इतिहास, लोर्कन टकर ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

wanindu-hasaranga-20

शाहिद अफरीदी से आगे निकले वानिंदु हसंरगा, टी20 विश्व कप में बनाया बड़ा कीर्तिमान