भारत और वेस्टइंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जा रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में 24 ओवरों का खेल हुआ ही था कि बारिश ने खलल डाल दी। बारिश के चलते मैच में लगभग 1 घंटे 30 मिनट का समय खराब हो चुका है। मैच कब तक शुरू हो पाएगा ये अभी कुछ साफ नहीं कहा जा सकता है लेकिन दोनों टीमों के ओवरों में कटौती की जा सकती है।

मैच में अभी तक के स्कोर की बात की जाए तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जो सही साबित हुआ। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और शुभमन गिल ने भारत को शानदार आगाज दिया और दोनों ने पहले विकेट के लिए 113 रनों की साझेदारी की। धवन 58 रन बनाकर हेडन वॉल्श का शिकार बने।

? UPDATE: Covers are being removed & play will restart at 12:20 pm. No overs lost #WIvIND pic.twitter.com/yrF5J8d0SH

— Windies Cricket (@windiescricket) July 27, 2022