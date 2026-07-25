IND VS ZIM 2nd T20I Highlights: भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया, सीरीज पर कब्जा

IND VS ZIM 1st T20I Live: तीन मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है. टीम इंडिया आज का मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी.
Published On Jul 25, 2026, 03:51 PM IST
Last UpdatedJul 25, 2026, 03:51 PM IST
IND VS ZIM 2nd T20I
IND VS ZIM 2nd T20I Highlights: भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को दूसरे टी20 मुकाबले में 90 रन से हरा दिया है. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे को 220 रन का लक्ष्य दिया था, जिम्बाब्वे की टीम 17.5 ओवर में 129 रन पर सिमट गई.
भारतीय क्रिकेट टीम ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाए. भारत की तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने सर्वाधिक 81 रन की पारी खेली. 44 गेंदों की अपनी पारी में किशन ने 9 चौके और 2 छक्के लगाए, इसके अलावा, तिलक वर्मा ने 29 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से नाबाद 60 रन बनाए.
220 रन के बड़े लक्ष्य को हासिल करने उतरी जिम्बाब्वे को ब्रायन बेनेट ने 19 गेंदों पर 32 रन बनाकर तेज शुरुआत दी, लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम ने लगातार विकेट गंवाए. रियान बर्ल ने 20, विकेटकीपर तदिवानाशे मारुमानी ने 24, और ब्रैड इंवास ने 19 रन बनाए, डियन मायर्स ने 12 रन की पारी खेली, इसके अलावा, कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका.
भारत की तरफ से बल्लेबाजी में फ्लॉप रहे अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजी में अपना जौहर दिखाया और 2.5 ओवर में मात्र 17 रन देकर तीन विकेट लिए. अपना डेब्यू कर रहे यश ठाकुर ने 4 ओवर में 30 रन देकर दो और प्रिंस यादव ने 1.2 ओवर में 10 रन देकर दो विकेट लिए. रवि बिश्नोई, शिवम दुबे और तिलक वर्मा को 1-1 विकेट मिला.
भारत (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश रविसिंह ठाकुर, मयंक यादव
जिम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन): ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी