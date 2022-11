IND vs ZIM: जिम्बाब्वे के खिलाफ फ्लॉप हुए ऋषभ पंत, सोशल मीडिया पर फैंस ने उड़ाया मजाक

नई दिल्ली : टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया जिसमें नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर टी20 विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर किया है।

भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल ने 35 गेंदो का सामना करते हुए 51 रनों की शानदार अर्ध शतकीय पारी खेली। दूसरी ओर, कप्तान रोहित 15 रन बनाकर जल्दी वापस पवेलियन लौट गए थे।

इस बीच, द मेन इन ब्लू ने दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में शामिल किया, टी20 विश्व कप 2022 में पंत का यह पहला मैच भी था। हालाँकि, यह एक सही आउटिंग नहीं रही क्योंकि उनकी पारी केवल 5 गेंदों में समाप्त हो गई। वह महज 3 रन बनाकर आउट हो गए।

उनके आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उनके लिए कई प्रतिक्रयाएं दे रहे है, नीचे देखें…

Rishabh Pant arrived with the bang?…Continued his prime form in T20 format, Potential middle order ? in making….Keep it up long way to go?? #INDvZIM pic.twitter.com/VHli5q8qi8 — TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) November 6, 2022

Rishabh pant is biggest ” FRAUD” in Indian Cricket pic.twitter.com/JFayG7nMX1 — ????? ??? ?????? ☆ (@TrollKLRHaters) November 6, 2022

Rishabh Pant’s inning today was like happy moments in my life…short lived pic.twitter.com/V3SbWMuoid — SwatKat? (@swatic12) November 6, 2022

Even Alia Bhatt delivered today but Rishabh Pant just can’t ??#INDvsZIM pic.twitter.com/D49kEU4hym — SAMSONITE? (@thesuperroyal) November 6, 2022