वैभव सूर्यवंशी के लिए लकी है हरारे का मैदान, दोहराना चाहेंगे 167 दिन पुरानी दास्तां

नई दिल्ली: भारत और जिम्बाब्वे के बीच गुरुवार, 23 जुलाई से तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जानी है. और भारत के टीनएज स्टार वैभव सूर्यवंशी के लिए अपनी साख के हिसाब से खेलने का एक और मौका इस सीरीज में मिल सकता है. वैभव को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था. बाएं हाथ के इस 15 साल के खिलाड़ी को आयरलैंड में खेलने का मौका नहीं मिला. और इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीन मैचों में वह कुछ खास नहीं कर पाए. उन्होंने 3 मैचों में कुल 42 रन ही बनाए थे.

लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे के मैदान पर राजस्थान रॉयल्स का यह सितारा कुछ खास करना चाहेगा. आखिर इस मैदान पर वैभव की कुछ खास यादें भी जुड़ी हैं. इसी मैदान पर 6 फरवरी 2026 को वैभव ऐतिहासिक पारी खेली थी. इस बात को लगभग 167 दिन का समय बीत चुका है. अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ इस पारी में वैभव ने 175 रन ठोक दिए थे. 80 गेंद की इस पारी में उन्होंने चौके-छक्कों की बरसात कर दी थी. उन्होंने 15 चौके और 15 छक्के लगाए थे. उनकी इस पारी ने भारत को चैंपियन बनाने में काफी मदद की थी. भारत ने इस पारी की मदद से 9 विकेट पर 411 रन बनाए थे. इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 40.2 ओवर में 311 रन पर ऑल आउट हो गई थी.

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वैभव भी इस मैदान पर लौटकर काफी खुश हैं. BCCI ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वैभव कहते हैं, ‘यह मेरे लिए बहुत यादगार मैदान है. सिर्फ चार महीने पहले, हमने यहां अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था. और जीता था. तो यह एक बहुत खास मैदान है. भारत का प्रतिनिधित्व करना हर किसी का सपना होता है.’

वैभव ने आगे कहा, ‘मैं उस मैदान पर खेल रहा हूं जहां हमने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था. और अब उस मैदान पर दोबारा आना और खेलना अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव है. मैं वाकई इसका लुत्फ उठा रहा हूं.’

आईपीएल 2026 में वैभव ने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया. वैभव ने 237.3 के स्ट्राइक-रेट से 776 रन बनाए थे. डेब्यू से पहले उन्होने अफगानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ ए ट्राएंगुलर सीरीज के फाइनल में धमाकेदार पारी खेली थी. उन्होंने 11 गेंद पर हाफ सेंचुरी लगा दी थी.

इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू सीरीज में वह कुछ खास नहीं कर पाए थे लेकिन वैभव को उम्मीद है कि जिम्बाब्वे में परिस्थितियां अलग होंगी. उन्होंने कहा, ‘हां, बीते चार महीनों में काफी उतार-चढ़ाव हुए हैं. यह क्रिकेट का हिस्सा है और ऐसा होता रहेगा. लेकिन मैं सही प्रक्रिया का पालन करूंगा और टीम के लिए 100 फीसदी देता रहूंगा.’