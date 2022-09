नई दिल्ली : पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने लंदन के प्रतिष्ठित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड और भारत के बीच तीसरे महिला एकदिवसीय मैच में रन आउट विवाद के बाद, इंग्लैंड और उनके कार्यवाहक कप्तान एमी जोन्स पर कई सवाल उठाए।

मैच के अंतिम क्षण के दौरान, दीप्ति शर्मा ने चार्ली डीन को नॉन-स्ट्राइकर एंड पर विवादास्पद तरीके से रन आउट किया। उस समय इंग्लैंड को सीरीज में हार से बचने के लिए एक विकेट के साथ जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी।

डीन ने थोड़ा बहुत समर्थन किया और दीप्ति ने बेल को हटाने के लिए मन की मंशा जाहिर की। मेजबान टीम होम ऑफ क्रिकेट में 16 रन से मैच हार गई, और तीन मैचों की श्रृंखला 3-0 से वूमेन इन ब्लू ने जीत ली।

इस बीच, चोपड़ा ने जनवरी 2020 में कैनबरा के मनुका ओवल में भारत के खिलाफ इंग्लैंड के T20I का एक पुराना वीडियो पोस्ट किया । उस खेल के दौरान स्मृति मंधाना को कैच आउट दिया गया था, लेकिन अंपायरों ने रीप्ले के बाद उन्हें वापस बुला लिया। जिसमें पता चला कि विकेटकीपर एमी जोन्स ने कैच को ठीक से नहीं लिया था।

हालांकि, जोन्स ने बाद में इस दुर्घटना के लिए माफी मांगी, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हुई।

2003 से 2004 तक भारत के लिए 10 टेस्ट खेलने वाले चोपड़ा ने वीडियो के एक ट्वीट को कैप्शन के साथ साझा किया। जिसमें लिखा था, “इसे यहीं छोड़ रहा हूं।”

Leaving this here. Without comment. ? https://t.co/Qka34XE7TN

इससे पहले, चोपड़ा ने श्रृंखला के अंतिम मैच में डीन को रन आउट करने के लिए भी दीप्ति का समर्थन किया था।

चोपड़ा ने ट्वीट में कहा, ” अच्छा किया, दीप्ति शर्मा। आपने सही काम किया। और किसी को भी कुछ बताने की जरूरी नहीं है। और अच्छा किया, टीम इंडिया। विदेशी धरती पर क्लीन स्वीप का मीठा स्वाद, शानदार।”

Well done, Deepti Sharma. You did the right thing. And don’t let anyone tell you otherwise.

And well done, Team India ?? The sweet taste of a clean sweep on English soil. Brilliant. ??

— Aakash Chopra (@cricketaakash) September 24, 2022