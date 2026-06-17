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भारत ए ने फाइनल में बनाई जगह, अफगानिस्तान ए को 101 रन से दी मात

भारत ने चार में से दो मैच अपने नाम किए हैं. इस टीम का नेट रन रेट +0.797 है. वहीं तीन मुकाबलों में दो जीत के साथ श्रीलंका (+0.494 नेट रन रेट) दूसरे स्थान पर है. अफगानिस्तान (-1.983 नेट रन रेट) तीन में से दो मैच गंवाकर तीसरे पायदान पर मौजूद है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 17, 2026, 08:34 PM IST

Published On Jun 17, 2026, 08:34 PM IST

Last UpdatedJun 17, 2026, 08:34 PM IST

IND A Final

IND A Final

बल्लेबाजों और गेंदबाजों के ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत ए ने बुधवार को अफगानिस्तान ए को 101 रन से बड़े अंतर से हराकर त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में जगह बना ली. भारत ने कप्तान तिलक वर्मा (59), प्रियांश आर्य (58) और कुमार कुशाग्र (58) के अर्धशतकों की मदद से नौ विकेट पर 319 रन बनाने के बाद अफगानिस्तान ए को 36.5 ओवर में सिर्फ 218 रन पर ढेर कर दिया.

निशांत सिंधू भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 6.5 ओवर में 31 रन देकर चार विकेट चटकाए. तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने सात ओवर में 48 रन देकर दो विकेट लिए. अंशुल कंबोज, विपराज निगम, सूर्यांश शेडगे और अनुकूल रॉय ने एक-एक विकेट लिया.

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अफगानिस्तान के लिए बाहिर शाह (52 गेंद में 57 रन, चार चौके और एक छक्का) और फैसल शिनोजादा (46) ही टिककर बल्लेबाजी कर पाए लेकिन टीम के अधिकतर बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए.

प्वॉइंट्स टेबल में टॉप पर भारत ए की टीम

इस जीत के साथ भारत ए चार अंक और तीन टीम में सबसे बेहतर नेट रन रेट (0.597) के साथ अंक तालिका में सबसे ऊपर है और उसने फाइनल में जगह सुनिश्चित कर ली है. श्रीलंका ए के भी चार अंक हैं और वह 0.494 के नेट रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर है जबकि अफगानिस्तान ए दो अंक और माइनस 1.602 के नेट रन रेट के साथ सबसे नीचे है. अफगानिस्तान ए शुक्रवार को यहां श्रीलंका ए के खिलाफ अंतिम ग्रुप मैच खेलेगा और मेजबान टीम से आगे निकलने के लिए उसे काफी बड़ी जीत की जरूरत होगी.

ठाकुर ने भारत ए को पहली सफलता दिलाई. उन्होंने तीसरे ओवर में सलामी बल्लेबाज हसन ईसाखिल (14) को रुतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कराया. भारतीय टीम को दूसरे विकेट के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा. छठे ओवर में कंबोज ने खालिद तनीवाल (13) को आउट किया और 10वें ओवर में कप्तान इमरान मीर का विकेट सिद्धू को मिला. शिनोजादा और बाहिर ने चौथे विकेट के लिए 87 रन जोड़कर अफ़गानिस्तान की पारी को संभाला लेकिन इन दोनों के जल्दी-जल्दी आउट होने के बाद पारी को सिमटने में अधिक देर नहीं लगी.

वैभव सूर्यवंशी- प्रियांश आर्य ने दिलाई विस्फोटक शुरुआत

इससे पहले दाम्बुला की सपाट पिच पर वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंद में 38 रन बनाकर भारत को तेज शुरुआत दिलाई. उन्होंने पहले विकेट के लिये आर्य के साथ आठ ओवर में 75 रन की साझेदारी की. सूर्यवंशी ने कवर्स में कुछ अच्छे शॉट लगाये और दो छक्के भी जड़े लेकिन तेज गेंदबाज फरीदून दाउदजइ के आफ स्टम्प के बाहर पड़े बाउंसर पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में विकेट गंवा बैठे. आर्य ने 29 गेंद में अर्धशतक पूरा किया लेकिन फरमानुल्लाह को स्क्वायर कट लगाने के प्रयास में प्वाइंट पर शम्स उर रहमान को कैच थमा दिया, इसके साथ ही भारत ए का रन रेट प्रति ओवर आठ से गिरकर छह के करीब हो गया.

तिलक- कुशाग्र ने खेली दमदार पारी

विकेट धीरे धीरे धीमा होने लगा जिससे तिलक और रूतुराज गायकवाड़ (30) को रन बनाने में दिक्कतें आई . गायकवाड़ ने अब्दुल्लाह अहमदजइ की गेंद पर विकेटकीपर मोहम्मद ईशाक को कैच थमा दिया. तिलक ने 67 गेंद में और कुशाग्र ने 60 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और दोनों ने चौथे विकेट के लिये 104 रन जोड़े. कुशाग्र को दाउदजइ ने और तिलक को अहमदजइ ने पवेलियन भेजा, विपराज निगम ने बाद में 20 गेंद में 30 रन बनाकर भारत को 300 रन के पार पहुंचाया.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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