अफगानिस्तान ए के खिलाफ 'करो या मरो' का वाला मैच, क्या वैभव सूर्यवंशी दिला पाएंगे जीत?

इंडिया ए ट्राई सीरीज का अपना आखिरी मुकाबला अफगानिस्तान ए के खिलाफ 17 जून को खेलेगी. जो भारत के लिए करो या मरो वाला मैच है. इस मुकाबले में भारतीय फैंस की उम्मीदें 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई होंगी. जिनके लिए अभी तक टूर्नामेंट अच्छी नहीं गया है.
Published On Jun 16, 2026, 07:05 PM IST
Last UpdatedJun 16, 2026, 07:05 PM IST
इंडिया ए को अफगानिस्तान के बाद श्रीलंका ए के हाथों भी हार का सामना करना पड़ा. जिसके बाद सितारों से सजी भारतीय टीम के लिए ट्राई सीरीज का अपना आखिरी मुकाबला करो या मरो वाला हो गया है. जिसे जीतकर इंडिया ए टूर्नामेंट में बनी रहना चाहती है. टूर्नामेंट में मेजबान श्रीलंका ए सहित सभी तीन टीम एक दूसरे के खिलाफ दो-दो मैच खेलेंगी. जिसके बाद फाइनल में पहुंचने वाली दो टीम तय होंगी. दो हार ने भारतीय टीम पर दबाव जरूर बढ़ाया है लेकिन अफगानिस्तान ए के खिलाफ जीत से फाइनल में पहुंचने की टीम की उम्मीदें बढ़ जाएंगी.
मेजबान श्रीलंका तीन मैच में दो जीत और एक हार से चार अंक तथा 0.494 के नेट रन रेट के साथ सबसे ऊपर है. जिससे भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला काफी महत्वपूर्ण हो गया है. भारत और अफगानिस्तान दोनों के समान दो-दो अंक हैं. भारत हालांकि अफगानिस्तान के माइनस 1.392 के मुकाबले 0.032 के बेहतर नेट रन रेट के कारण दूसरे स्थान पर है. तिलक वर्मा की कप्तानी वाली टीम को अधिक मजबूती दिखानी होगी और उम्मीद करनी होगी कि खराब मौसम उनके मौकों में रुकावट नहीं डाले.
अफगानिस्तान ए की टीम अगर कल जीत दर्ज करती है तो भारत ए का सफर टूर्नामेंट में खत्म हो जाएगा. हालांकि हार के बावजूद अफगानिस्तान के पास मौका होगा और अगर वह अगले मैच में मेजबान टीम को हरा देता है तो फिर तीनों टीम के चार अंक हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में नेट रन रेट महत्वपूर्ण हो जाएगा.
भारत ए ने अफगानिस्तान ए के खिलाफ पिछले मैच में नौ विकेट पर 349 रन का बड़ा स्कोर बनाया था. अफगानिस्तान ए ने हालांकि 25.5 ओवर में दो विकेट पर 177 रन बनाने के बाद डकवर्थ लुईस पद्धति से मैच चार रन से जीत लिया. भारतीय टीम अब तक अपना बेस्ट खेल दिखाने में नाकाम रही है. टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में भी श्रीलंका ए के खिलाफ आठ रन की जीत के दौरान टीम को काफी संघर्ष करना पड़ा था. सोमवार को कम रोशनी के बीच हुए सुपर ओवर में हार के बाद युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंका ए के कुगाथस मथुलन के बीच हुई बहस ने टूर्नामेंट में रोमांच भर दिया है.
15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद थी कि वह आईपीएल की अपनी फॉर्म को ट्राई सीरीज में भी जारी रखेंगे. लेकिन सूर्यवंशी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए हैं. अब तक उन्होंने 14, 44 और 21 रन बनाए हैं. बुधवार को होने वाला मुकाबला उन्हें अपनी छाप छोड़ने का एक और मौका देगा.
ऋतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन भारत ए के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा. उन्होंने टूर्नामेंट में अब तक 68 की औसत से 204 रन बनाए हैं. जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है. उनके साथ कप्तान तिलक वर्मा (149) का योगदान भी जरूरी होगा. जिन्होंने अब तक तीन मैच में दो अर्धशतक लगाए हैं. जबकि शेडगे, प्रभसिमरन सिंह और विपराज निगम ने भी एक-एक अर्धशतक लगाया है.
इंडिया ए की टीम : तिलक वर्मा (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़, प्रियांश आर्य, आयुष बडोनी, कुमार कुशाग्र, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, अंशुल कंबोज, अनुकूल रॉय, निशांत सिंधू, सूर्यांश शेडगे, अरशद खान, अशोक शर्मा, विपराज निगम और यश ठाकुर