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T20 सीरीज के लिए नेपाल का दौरा करेगी भारत ए टीम, जानें सीरीज का पूरा शेड्यूल

पिछले साल T20 वर्ल्ड कप क्वालिफ़ायर्स से पहले नेपाल की पुरुष टीम ने बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में एक सघन तैयारी कैंप में हिस्सा लिया था.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 10, 2026, 08:14 PM IST

Published On Jul 10, 2026, 08:14 PM IST

Last UpdatedJul 10, 2026, 08:14 PM IST

Inda vs nepal

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India A tour of Nepal: इंडिया ‘A’ पुरुष क्रिकेट टीम इस साल दिसंबर में तीन मैचों की T20 सीरीज़ के लिए नेपाल का दौरा करेगी. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ नेपाल (CAN) ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी. सीरीज़ के तीनों मैच कीर्तिपुर के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी (TU) इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएंगे.

यह दौरा स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में चल रही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की सालाना कॉन्फ्रेंस के दौरान तय किया गया.क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ नेपाल (CAN) के प्रेसिडेंट चतुर बहादुर चंद, CAN सेक्रेटरी पारस खड़का और बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया.

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दिसंबर में खेली जाएगी तीन मैचों की टी-20 सीरीज

दोनों बोर्ड के बीच तय हुए शेड्यूल के मुताबिक, इंडिया ‘A’ का नेपाल के साथ पहला मैच 9 दिसंबर को होगा.इसके बाद दूसरा और तीसरा T20 मैच क्रमशः 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को खेले जाएंगे.

भारत के कई स्टार खिलाड़ी हो सकते हैं सीरीज का हिस्सा

यह सीरीज़ नेपाल के लिए एक मज़बूत इंडिया ‘A’ टीम के ख़िलाफ़ अपनी स्किल्स को परखने का एक बड़ा मौका होगी. इंडिया ‘A’ टीम में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी और सीनियर पुरुष T20I टीम के आस-पास रहने वाले खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं. यह सीरीज हाल के वर्षों में बीसीसीआई (BCCI) और क्रिकेट नेपाल (CAN) के बीच करीबी कामकाजी रिश्तों का नतीजा है. पिछले साल T20 वर्ल्ड कप क्वालिफ़ायर्स से पहले नेपाल की पुरुष टीम ने बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में एक सघन तैयारी कैंप में हिस्सा लिया था.

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गुजरात और बड़ौदा की घरेलू टीम से ट्राई सीरीज खेल चुकी है नेपाल की टीम

नेपाल की टीम ने इससे पहले 2024 पुरुष T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के तहत गुजरात और बड़ौदा की घरेलू टीमों के ख़िलाफ़ ट्राई-सीरीज़ मैच खेले थे. उन्होंने CoE में ट्रेनिंग भी की थी और बड़े इवेंट के लिए वेस्ट इंडीज़ और USA जाने से पहले कुछ वार्म-अप मैच खेले थे, बाद में वे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 मैचों की ट्रेनिंग के लिए इसी हाई-परफ़ॉर्मेंस फ़ैसिलिटी में वापस आए थे.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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