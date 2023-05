WTC Final के लिए भारत-ऑस्ट्रेलिया की फाइनल स्क्वॉड का ऐलान, यह खिलाड़ी हैं शामिल

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने फाइनल स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. रविवार को आईसीसी को खिलाड़ियों की फाइनल सूची सौंपी गई.

ऑस्ट्रेलिया की 17 सदस्यीय टीम से दो खिलाड़ियों को निकालकर स्टैंडबाय में रखा गया है, वहीं भारतीय टीम के 15 सदस्यीय दल में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ रुतुराज गायकवाड़ की जगह यशस्वी जायसवाल को स्टैंडबाय में शामिल किया गया है. यशस्वी जायसवाल के अलावा मुकेश कुमार और सूर्य कुमार यादव स्टैंडबाय खिलाड़ी हैं.

ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिच मार्श और मैथ्यू रैनशॉ को स्टैंडबाय खिलाड़ी रखा गया, वहीं हेजलवुड भी 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा है. चोट की वजह से हेजलवुड के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ था.

? Australia and India have finalised their 15-member squads for the #WTC23 Final.

Details ?https://t.co/VqNoYByo6B

— ICC (@ICC) May 28, 2023