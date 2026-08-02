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एशिया कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान, प्रेमा रावत को मिली जगह

BCCI ने एशिया कप 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के 15-सदस्यीय स्क्वॉड की घोषणा कर दी है. इस स्क्वॉड में उत्तराखंड की युवा ऑलराउंडर प्रेमा रावत को शामिल किया गया है.

Edited By : Sameer Tiwari |Aug 02, 2026, 08:50 PM IST

Published On Aug 02, 2026, 08:50 PM IST

Last UpdatedAug 02, 2026, 08:50 PM IST

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस महीने के आखिर में शुरू होने वाले महिला एशिया कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। चयनकर्ताओं ने एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम में ज्यादा बदलाव नहीं किया है और लगभग उसी स्क्वॉड पर भरोसा जताया है.

लॉर्ड्स टेस्ट में शानदार शतक जड़ने वाली यास्तिका भाटिया को एक बार फिर टीम में जगह नहीं मिली. उनकी जगह 18 वर्षीय युवा खिलाड़ी जी.कमलिनी को स्क्वॉड में शामिल किया गया है

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चयनकर्ताओं ने जताया भरोसा

वर्ल्ड कप में उनकी जगह लेग स्पिन ऑलराउंडर प्रेमा रावत को टीम में शामिल किया गया था और चयनकर्ताओं ने एशिया कप के लिए फिर से उनपर भरोसा जताया है. 24 साल की प्रेमा रावत को वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला. साउथ अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र मैच में उन्होंने 2 गेंदों पर नाबाद 3 रन बनाए और अपने 2 ओवरों में बिना कोई विकेट लिए 21 रन खर्च किए थे.

यास्तिका भाटिया को नही मिली जगह

लॉर्ड्स टेस्ट में शानदार शतक लगाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को इस बार भी मौका नहीं मिला है. सेलेक्टर्स ने उन पर भरोसा जताने के बजाय 18 साल की युवा खिलाड़ी जी.कमलिनी को टीम में शामिल किया है.

चोट से रिकवरी कर रही हैं श्रेयांका

भारतीय खिलाड़ी श्रेयंका पाटिल को अभी टीम से बाहर रखा गया है जिसकी वजह उनके टखने की चोट है T20 विश्व कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में पावरप्ले के आखिरी ओवर में गेंद रोकने की कोशिश में श्रेयंका पाटिल का टखना मुड़ गया था. जिसके बाद टीम में उनकी जगह प्रेमा रावत को मिली थी और अब एशिया कप में भी एक बार फिर प्रेमा रावतल को श्रेयंका की जगह टीम में शामिल किया गया है.

कब से शुरु होगा एशिया कप 2026

एशिया कप का शेड्यूल अभी सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह टूर्नामेंट इसी महीने के आखिर से मिड सितंबर तक खेला जाएगा। इसके तुरंत बाद, 17 से 22 सितंबर के दौरान जापान में एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा.

एशिया कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह, एन श्री चरणी, नंदनी शर्मा

रिजर्व: प्रतीका रावल, उमा छेत्री (विकेटकीपर), वैष्णवी शर्मा, सयाली सतघरे, मिन्नू मणि

Sameer Tiwari

Sameer Tiwari

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2025 से क्रिकेट कंट्री के सोशल मीडिया के साथ जुड़ा शुरुआत से ही खेल में काफी रुचि थी, क्रिकेट खेलना, देखना भी पसंद रहा है, वर्तमान में मल्टीमिडिया जर्नलिस्ट के रुप में कार्य कर रहा हूं

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