भारत ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। तीसरे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों के बड़े अंतर से हराया और तीसरी बार खिताब पर कब्जा किया। भारत ने ही अब तक खेले गए सभी वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किए हैं। इससे पहले भारत ने 2012 और 2017 में ये खिताब अपने नाम किया था।

फाइनल मैच में भारत ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 277 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 157/3 का स्कोर ही बना सकी।

टीम इंडिया को खिताब जीतने पर IPL फ्रैंचाइजी मुंबई इंडियंस ने भी बधाई दी है। वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी टीम के खिताब जीतने पर ट्वीट किया।

