ICC Rankings: केन विलियमसन के सिर सजा नंबर-1 का ताज, मार्च में खेला था आखिरी टेस्ट

दुबई। भारतीय टीम और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बुधवार को जारी नवीनतम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार हैं जबकि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन इंग्लैंड के जो रूट को पछाड़कर नंबर एक बल्लेबाज बन गए. पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल गंवाने वाली भारतीय टीम पहले स्थान पर बनी हुई है.

अश्विन भी गेंदबाजों की सूची में पहले स्थान पर हैं. इस सीनियर ऑफ स्पिनर के 860 अंक हैं. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस दो स्थान के फायदे से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उनके 826 अंक हैं. भारत के ही रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर की सूची में 434 अंक के साथ शीर्ष पर बरकरार हैं. अश्विन भी इस सूची में दूसरे स्थान पर बने हुए हैं लेकिन अक्षर पटेल ऑलराउंडर की सूची में पांचवें स्थान पर खिसक गए हैं.

पिछले साल दिसंबर में कार दुर्घटना में घायल होने के बाद से क्रिकेट से दूर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 10वें नंबर के साथ भारत के शीर्ष बल्लेबाज हैं. कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रमश: 12वें और 14वें स्थान पर हैं. शुभमन गिल वनडे इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में पांचवें स्थान पर हैं जबकि कोहली (आठवें)और रोहित (10वें) भी शीर्ष 10 में शामिल हैं.

मोहम्मद सिराज गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय हैं. वह दूसरे स्थान पर हैं. इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान रूट पांचवें स्थान पर खिसक गए हैं जिससे विलियमसन एक बार फिर नंबर एक बल्लेबाज बन गए.

विलियमसन छठी बार रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंचे थे. उन्होंने पहली बार नवंबर 2015 में शीर्ष रैंकिंग हासिल की थी. वह पिछली बार अगस्त 2021 में नंबर एक बल्लेबाज बने थे. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट में 110 और 34 रन की पारियां खेलकर मैन ऑफ द मैच बने ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ चार स्थान की छलांग के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.

An entertaining #Ashes Test at Lord’s led to major changes at the top of the @MRFWorldwide ICC Men’s Test Batting Rankings ?#ICCRankings | Details ?https://t.co/zI3BcvjVnJ

— ICC (@ICC) July 5, 2023