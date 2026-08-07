श्रीलंकाई स्पिनर्स का कैसे सामना करें.... रहाणे ने टीम इंडिया के बैटर्स को दिया मंत्र

भारत और श्रीलंका की टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में 15 अगस्त से आमने-सामने होगी. भारतीय बल्लेबाजों के सामने इस सीरीज में श्रीलंकाई स्पिनर्स की चुनौती मिलने वाली है. सीरीज से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लेने वाले अजिंक्य रहाणे ने भारतीय बल्लेबाजों को अहम सलाह दी है. पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भारतीय बल्लेबाजों को सलाह दी है कि वे 15 अगस्त से गाले में शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ में श्रीलंकाई स्पिनरों के खिलाफ “प्रोएक्टिव” (सक्रिय) रहें.

रहाणे ने 2017 में श्रीलंका दौरे पर भारत की 3-0 से सीरीज़ जीत में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक के साथ 200 से ज़्यादा रन बनाए थे.

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आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नहीं हो सकते: रहाणे

हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले रहाणे ने PTI को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है कि श्रीलंका में पहले दिन की पिच आम तौर पर बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर गेंदबाज पर हावी रहना बहुत ज़रूरी है, श्रीलंका में मैंने यही सीखा है, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नहीं हो सकते.

‘बल्लेबाजों को ज़्यादा प्रोएक्टिव होना होगा’

रहाणे ने कहा कि श्रीलंका की टीम में अच्छे स्पिनरों की मौजूदगी के कारण भारतीय बल्लेबाजों के लिए अपना दबदबा बनाए रखना ज़रूरी है. उन्होंने कहा, आपको शायद ज़्यादा प्रोएक्टिव होना होगा क्योंकि वहां स्पिन के अनुकूल पिचें होंगी, और श्रीलंका की टीम में अच्छे स्पिनर हैं और फिर, घरेलू टीम को हराना हमेशा मुश्किल होता है, इतने सालों तक क्रिकेट खेलने के बाद मैंने जो सीखा है, उसके अनुसार आप किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते. उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि बात बस इतनी है कि एक खिलाड़ी के तौर पर आपका अपना गेम प्लान हो और आप प्रोएक्टिव रहें, टेस्ट क्रिकेट में भी यही अहम होगा.

‘टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी का तरीका पूरी तरह से बदला’

कभी भारत के लिए सभी फॉर्मेट में खेलने वाले रहाणे ने कहा कि हाल के वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी का तरीका पूरी तरह से बदल गया है. उन्होंने कहा, खेल में बहुत बदलाव आया है, टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो अब आप देखते हैं कि कई T20 खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, स्कूप, लैप, स्विच हिट, रिवर्स स्वीप जैसे शॉट खेले जा रहे हैं और वो भी लगातार, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है, आज के क्रिकेट में अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना बहुत ज़रूरी है.

‘पिछले दो-तीन सालों में खेल का स्तर बहुत ऊपर गया है’

उन्होंने कहा कि जैसे ही टेस्ट मैच खत्म होता है, शायद एक हफ्ते के अंदर ही आप T20 या ODI खेल रहे होते हैं, या फिर T20 के बाद आप सीधे टेस्ट क्रिकेट में चले जाते हैं, इसलिए ऐसी सोच के साथ, हालात के हिसाब से ढलने की काबिलियत बहुत ज़रूरी है, पिछले दो-तीन सालों में खेल का स्तर बहुत ऊपर गया है.

‘गेंदबाज़ी में नई-नई तकनीकें आज़माई जा रही’

रहाणे ने कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए गेंदबाज़ों में नई-नई तकनीकें आज़माने की आदत भी देखी है. हमने बॉलिंग में कई तरह के बदलाव देखे हैं, जैसे सीम-अप और वॉबल सीम, अब गेंदबाज़ टेस्ट क्रिकेट में भी यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हमने टेस्ट क्रिकेट में तेज़ गेंदबाज़ों को इतनी रेगुलरिटी से यॉर्कर डालते नहीं देखा था, सिवाय कुछेक गेंदबाज़ों के, लेकिन अब, यही ज़रूरत है और शायद हर कोई यही बदलाव चाहता है। और एक क्रिकेटर के तौर पर, आपको हर बार अपनी स्किल्स को बेहतर करते रहना होता है.

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रहाणे खेलने और मेंटरिंग करने के लिए तैयार

उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी कुछ साल हैं, मैं अभी भी क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैं कोई नंबर तय नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जितने साल चाहूं क्रिकेट खेल सकता हूं क्योंकि मैं खुद को बहुत फिट रखने की कोशिश करता हूं और यही मैंने इतने सालों में सीखा है, इससे बहुत मदद मिलती है. उन्होंने कहा कि मैं यह लीग (ETPL) खेल रहा हूं, लेकिन हां, किसी IPL टीम की मेंटरिंग करने की बात है, तो मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा रहूंगा क्योंकि मेरे पास जो अनुभव है, उससे मैं खिलाड़ियों की सोच को बहुत अच्छी तरह समझता हूं.

‘मैं एक मेंटर के तौर पर बहुत अच्छा रहूंगा’

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं एक मेंटर के तौर पर बहुत अच्छा रहूंगा, शायद कोच के तौर पर भी, क्योंकि कोच और मेंटर के तौर पर आपको लोगों को बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है और मैं इसमें बहुत अच्छा हूं, रहाणे ने कहा कि मेंटर या कोच बनने से उन्हें बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका भी मिलता है, मैं अभी भी इस खेल के लिए बहुत उत्साहित हूं, मैं अभी भी इसमें योगदान देना चाहता हूं, शायद मैं इस खेल को और भी बहुत कुछ देना चाहता हूं, क्योंकि खेल ने मुझे जो कुछ भी दिया है, मैं उसे सीमित नहीं रखना चाहता, अगर मैं अपने अनुभव और जानकारी को दुनिया भर में बड़े पैमाने पर साझा कर सकूं, तो यह वाकई बहुत फायदेमंद होगा.