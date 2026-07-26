वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा कीर्तिमान

वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में 31 बॉल में अर्धशतक लगाया, जो इस सीरीज में उनका दूसरा अर्धशतक भी है.
Published On Jul 26, 2026, 06:56 PM IST
Last UpdatedJul 26, 2026, 06:56 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi
Vaibhav Sooryavanshi Breaks Surya Kumar Yadav record: भारत के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में जमकर बोला. तीसरे टी-20 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार अर्धशतक लगाया. इस पारी के साथ उन्होंने सूर्य कुमार यादव के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया.
पहले टी-20 मैच में 50 रन की पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में 31 बॉल में अर्धशतक लगाया, जो इस सीरीज में उनका दूसरा अर्धशतक भी है. उन्होंने 49 बॉल में 81 रन की पारी खेली, जिसमें आठ चौके और चार छक्के शामिल थे.
वैभव टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 16 साल से कम उम्र में दो अर्धशतक लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी भी हैं. नेपाल के कुशल मल्ला के नाम 16 साल से कम की उम्र में एक अर्धशतक है.
जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने चार छक्के लगाए. इसके साथ ही वह टी-20 में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में सूर्य कुमार यादव को पीछे छोड़ दिया. सूर्य कुमार यादव के नाम टी-20 में एक कैलेंडर ईयर में 85 छक्के लगाने का रिकॉर्ड था, जो उन्होंने 2022 में किया था. वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में टी-20 में 86 छक्के लगा लिए हैं. वह अभिषेक शर्मा (2024 में 87 और 2025 में 108) के बाद टी-20 में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे भारतीय हैं.
108 – अभिषेक शर्मा, 2025 (गेंद/छक्का: 7.35)
87 – अभिषेक शर्मा, 2024 (गेंद/छक्का: 6.54)
86 – वैभव सूर्यवंशी, 2026 (गेंद/छक्का: 4.99)
85 – सूर्यकुमार यादव, 2022 (गेंद/छक्का: 10.04)
74 – अभिषेक शर्मा, 2026 (गेंद/छक्का: 7.46)
73 – ईशान किशन, 2026 (गेंद/छक्का: 10.8)
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वैभव सूर्यवंशी (81 रन) के अर्धशतक की बदौलत भारत ने तीसरे टी-20 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ 20 ओवर में पांच विकेट पर 192 रन बनाए. सूर्यवंशी ने 49 गेंद की पारी के दौरान आठ चौके और चार छक्के लगाए. उनके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 29 रन, कप्तान श्रेयस अय्यर ने 27 रन और रिंकू सिंह ने 25 रन का योगदान दिया. जिम्बाब्वे के लिए ब्रैड इवांस ने दो विकेट जबकि सिकंदर रजा, वेस्ले माधेवेरे और ब्लेसिंग मुजारबानी ने एक एक विकेट लिया. जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए 193 रन का लक्ष्य है.