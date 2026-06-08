भारत ने अफगानिस्तान को मुल्लांपुर मे खेले गए मैच में पारी और 300 रन से हरा दिया है. सोमवार को मैच के तीसरे दिन भारत ने अफगानिस्तान की दूसरी पारी 112 रन पर समेट दी. भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 564 रन बनाए थे. भारत के टेस्ट इतिहास की इस सबसे बड़ी...
Published On Jun 08, 2026, 03:11 PM IST
Last UpdatedJun 08, 2026, 03:11 PM IST
भारत ने अफगानिस्तान को मुल्लांपुर मे खेले गए मैच में पारी और 300 रन से हरा दिया है. सोमवार को मैच के तीसरे दिन भारत ने अफगानिस्तान की दूसरी पारी 112 रन पर समेट दी. भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 564 रन बनाए थे.
भारत के टेस्ट इतिहास की इस सबसे बड़ी जीत में स्पिनर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा. आज मैच के तीसरे दिन ही भारत ने 14 विकेट हासिल किए. अफगानिस्तान के आखिरी बल्लेबाज बैटिंग करने ही नहीं आए. पहली पारी में भारत के लिए सुथार ने जहां छह विकेट लिए वहीं दूसरी पारी में कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर सात विकेट अपने नाम किए. इसमें कोई शक नहीं भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का खेल दिखाया. लेकिन इससे ज्यादा सवाल अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के शॉट सिलेक्शन पर उठे. अफगानिस्तान के बल्लेबाज पहली पारी में रहमत शाह की बल्लेबाजी से सबक ले सकते थे. दूसरी पारी में सैदिकुल्ला अटल से सबक ले सकते थे.
शाह ने पहली पारी में 60 रन बनाए. वहीं अटल ने दूसरी पारी में 42 रन की पारी खेली. हालांकि उन्होंने संयम खो दिया और इसके बाद अफगानिस्तान की पारी को सिमटने में देर नहीं लगी.
कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय टीम के लिए यह बहुत अच्छा मुकाबला था. इससे पहले काफी समय से भारतीय क्रिकेटर सिर्फ टी20 क्रिकेट ही खेल रहे थे. राहुल और गिल की सेंचुरी के बाद साई सुदर्शन का नंबर तीन पर खेलना बहुत अच्छा रहा. उन्होंने वहां 81 रन बनाए. भले ही यह अफगानिस्तान की टीम हो जो टेस्ट में काफी कमजोर समझी जाती है लेकिन इस पोजिशन पर सुदर्शन के रन बनाने से भारत को राहत मिली होगी. भारत को अब टेस्ट में श्रीलंका और न्यूजीलैंड का दौरा करना है. और इस प्रदर्शन से वह काफी पॉजीटिव लेकर आगे बढ़ सकती है.
पारी और 300 रन बनाम अफ़गानिस्तान, मुलानपुर, 2026*
पारी और 272 रन बनाम वेस्टइंडीज़, राजकोट, 2018
पारी और 262 रन बनाम अफ़गानिस्तान, बेंगलुरु, 2018
पारी और 239 रन बनाम बांग्लादेश, मीरपुर, 2007
पारी और 239 रन बनाम श्रीलंका, नागपुर, 2017