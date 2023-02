IND vs AUS: भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया जीत का सैकड़ा, बनाए ये शानदार रिकॉर्ड्स

भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में मेहमान ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से पटखनी दी। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने बॉर्डर-गावस्कर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। इससे पहले नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट में भारत ने पारी और 132 रनों से जीत दर्ज की थी।

ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 263 रनों का स्कोर खड़ा किया था जिसके जवाब में भारत 262 रनों पर ढेर हो गया। इसके बाद दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया जडेजा की कहर बरपाती गेंदों के आगे टिक न सकी और सिर्फ महज 113 रनों पर सिमट गई। भारत को 115 रनों का टारगेट मिला जिसे उसने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस तरह भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में 32वीं जीत हासिल की जोकि उसका एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड है। यही नहीं, भारत की तीनों फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये 100वीं जीत है।

ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाजों को रवींद्र जडेजा ने अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। इस तरह कंगारू दूसरी पारी में 113 रनों पर ही ढेर हो गई। भारत ने 115 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे दिन लंच ब्रेक तक दूसरी पारी में एक विकेट के नुकसान पर 14 रन बना लिए। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर मौजूद थे। शर्मा ने तेज पारी खेलकर 31 रन का स्कोर बनाया, जिसके बाद वह रन आउट हो गए। उनके बाद विराट कोहली क्रीज पर थे।

वहीं, पुजारा ने भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए टीम का स्कोर बढ़ाया और विराट कोहली के साथ 30 रन की साझेदारी निभाई। हालांकि, कोहली एक बार फिर चकमा खाते हुए गेंदबाज टी मर्फी की गेंद पर आउट हुए और 20 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। उनके बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए और पुजारा के साथ बल्लेबाजी को आगे बढ़ाया।

अय्यर ने 12 रन की पारी खेली और गेंदबाज लियोन की गेंद पर मर्फी को कैच थमा बैठे। उनके बाद श्रीकर भरत क्रीज पर थे। इस दौरान पुजारा और भरत ने टीम को लक्ष्य की ओर पहुंचाया और शानदार तरीके से 30 रन की साझेदारी निभाई। पुजारा ने चौके के साथ मैच को समाप्त किया। भारत ने 26.4 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 118 रन बनाए और ढाई दिन में ही गेंदबाजों की मदद से मैच को जीत लिया।

2️⃣-0️⃣ ✅@cheteshwar1 with the winning runs as #TeamIndia register a 6️⃣-wicket win in Delhi ??