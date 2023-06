टीम इंडिया ने रचा इतिहास, जीता एशिया कप 2023 का खिताब...

श्रेयंका पाटिल और मन्नत कश्यप की स्पिन जोड़ी के दम पर भारत की अंडर-23 टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को 31 रनों से हराकर वूमेन्स इमर्जिंग एशिया कप T20 खिताब जीत लिया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने सात विकेट खोकर 127 रन बनाए. इसके जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 19.2 ओवर में 96 रन पर ढेर हो गई. भारत की ओर से श्रेयंका पाटिल (4/13) और मन्नत कश्यप (3/20) ने कुल 7 विकेट अपने नाम किए.

वहीं, ऑफ ब्रेक गेंदबाज कनिका आहूजा (2/23) ने भी दो विकेट चटकाए. इस फाइनल में मैच भारतीय स्पिनरों ने कमाल का खेल दिखाया.

Dominant performance from India 'A' as they beat Bangladesh 'A' to clinch the #WomensEmergingTeamsAsiaCup title

— BCCI Women (@BCCIWomen) June 21, 2023