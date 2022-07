मैनचेस्टर। भारत ने हार्दिक पंड्या के हरफनमौला प्रदर्शन और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (नाबाद 125) के पहले वनडे शतक की बदौलत रविवार को यहां निर्णायक वनडे में इंग्लैंड को पांच विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की।

भारत ने पहला वनडे 10 विकेट से जीता था जबकि दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने 100 रन की जीत से बराबरी हासिल की थी। पंड्या ने पहले 24 रन में चार विकेट झटककर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और फिर 71 रन की अर्धशतकीय पारी खेली जिसमें 10 चौके जड़े थे। पंत ने 113 गेंद में 16 चौके और दो छक्के लगाये। जिसमें उन्होंने 42वें ओवर में डेविड विली पर लगातार पांच चौके भी जड़े।

भारत ने बल्लेबाजी का न्योता देने के बाद पंड्या के चार विकेट और अनुशासित गेंदबाजी से इंग्लैंड को 45.5 ओवर में 259 रन पर समेटने के बाद यह लक्ष्य 42.1 ओवर में हासिल कर लिया।

भारतीय टीम के शीर्ष क्रम को हालांकि बायें हाथ के तेज गेंदबाज रीस टॉप्ले (35 रन देकर तीन विकेट) ने झकझोर दिया था। पर इसके बाद पंड्या और पंत ने संकटमोचक की भूमिका निभाते हुए पांचवें विकेट के लिये 133 रन की साझेदारी की और टीम को मुश्किल से निकाला।

A well-deserved century from @RishabhPant17 to take #TeamIndia over the line as he bags the Player of the Match award in the series decider. ??

We finish the ODI series 2⃣-1⃣ ?

Scorecard ? https://t.co/radUqNsmcz pic.twitter.com/gPQ3povnrz

— BCCI (@BCCI) July 17, 2022