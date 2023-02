न्यूजीलैंड को 168 रन से हरा भारत ने दर्ज की T20I में अपनी सबसे बड़ी जीत, 2-1 से कब्जाई सीरीज

भारत ने तीसरे और आखिरी T20I में न्यूजीलैंड को 168 रनों से रौंदते हुए 3 मैचों की T20I सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इसके साथ ही भारत ने T20I में अपनी सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की। भारत ने शुभमन गिल के धमाकेदार शतक की बदौलत 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 234 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में कीवी टीम 12.1 ओवरों में 66 रनों पर ढेर हो गई। भारत की ओर से गेंदबाजी में कप्तान हार्दिक पांड्या ने 4 विकेट अपने नाम किए। वहीं, उमरान मलिर, अर्शदीप सिंह और शिवम मावी ने 2-2 विकेट अपनी झोली में डाले।

