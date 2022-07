कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराने के साथ ही पहली जीत दर्ज कर ली। पाकिस्तान ने भारत को 100 रनों का लक्ष्य दिया जिसे भारत ने स्मृति मंधाना (63*) के नाबाद अर्धशतक के दम पर 11.4 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

इससे पहले टॉस हारकर गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पावरप्ले में शानदार प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान को 18 ओवर में महज 99 रन पर समेट दिया। हल्की बूंदाबांदी के कारण मैच शुरू होने में 45 मिनट की देर हुई जिससे यह 18-18 ओवर का कर दिया गया।

पाकिस्तान के लिये मुनीबा अली 32 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं। उनके अलावा आलिया रियाज ने 18 और कप्तान बिस्माह मरूफ ने 17 रन का योगदान दिया। भारतीय गेंदबाजों में स्नेह राणा ने चार ओवर में 15 रन और राधा यादव ने तीन ओवर में 18 रन देकर दो-दो विकेट चटकाये।

??? ????!

Clinical with the ball & splendid with the bat, ????? ???? ???????? by 8 wickets in their 2nd Commonwealth Games match. ? ?

Vice-captain @mandhana_smriti smashes 63*. ? ?

Scorecard ▶️ https://t.co/6xtXSkd1O7 #B2022 #TeamIndia #INDvPAK pic.twitter.com/MVUX3yFO4s

— BCCI Women (@BCCIWomen) July 31, 2022