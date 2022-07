कप्तान रोहित शर्मा (64) व दिनेश कार्तिक (नाबाद 41) की शानदार बल्लेबाजी और फिर कमाल की गेंदबाजी की बदौलत भारत ने पहले T20I में मेजबान वेस्टइंडीज को 68 रनों से करारी शिकस्त दे दी। ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 190 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया।

इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज भारतीय फिरकी गेंदबाज अश्विन और रवि बिश्नोई के आगे टिक नहीं सकी। कैरेबियाई टीम 20 ओवर में महज 122 रन ही बना सकी। भारत के लिए रवि बिश्नोई, आर अश्विन और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट चटकाए।

