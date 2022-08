भारत ने तीसरे T20I मैच में मंगलवार को यहां वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 164 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने सूर्यकुमार के 76 रनों के दम पर 19 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। सूर्यकुमार को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया।

7⃣6⃣ off 4⃣4⃣! ? ?@surya_14kumar set the stage on fire ? ? & bagged the Player of the Match award as #TeamIndia win the third #WIvIND T20I to take 2-1 lead in the series. ? ?

Scorecard ▶️ https://t.co/RpAB69ptVQ pic.twitter.com/gIM7E2VbKU

— BCCI (@BCCI) August 2, 2022