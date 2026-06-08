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IND vs AFG: मानव सुथार की फिरकी के जाल में फंसा अफगानिस्तान, पहली पारी में सिर्फ 152 पर ढेर

भारत ने अफगानिस्तान को पहली पारी में सिर्फ 152 रन पर समेट दिया है. भारत की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने सबसे ज्यादा 6 विकेट अपने नाम किए.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 08, 2026, 11:39 AM IST

Published On Jun 08, 2026, 11:39 AM IST

Last UpdatedJun 08, 2026, 11:39 AM IST

IND vs AFG: भारत ने अफगानिस्तान को 152 रन पर समेटा

मुल्लांपुर: अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का एकमात्र टेस्ट उसी दिशा में जा रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी. मैच के तीसरे दिन पहले सेशन में भारत ने पांच विकेट लेकर मेहमान टीम को 152 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया. भारत के लिए डेब्यू कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने पारी में छह विकेट अपने नाम किए. सोमवार को मैच के तीसरे दिन भारत ने पहली पारी के आधार पर 412 रन की बढ़त हासिल की. भारत ने अफगानिस्तान को फॉलोऑन दिया है.

भारत ने अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 564 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी. भारत के लिए केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल ने शतक लगाए. राहुल ने 100 और गिल ने 126 रन की पारी खेली. इनके अलावा साई सुदर्शन और ऋषभ पंत 81-81 रन की पारी खेली. वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने 52 रन बनाए. अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद सलीम ने छह सफलताएं हासिल कीं.

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इसके जवाब में अफगानिस्तान का प्रदर्शन बहुत खराब रहा. उसके सिर्फ पांच बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा पार किया. रहमत शाह ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए. उन्हीं का विकेट लेकर सुथार ने पारी में पांच विकेट अपने नाम किए. सुथार ने 33 रन देकर छह विकेट लिए। उनके अलावा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने तीन और ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर ने एक विकेट लिया.

दूसरी पारी में अफगानिस्तान ने बिना किसी नुकसान के 18 रन बना लिए थे. भारत अभी अफगानिस्तान से 394 रन आगे है. लंच के समय सेदिकुल्लाह अटल 16 और अब्दुल मलिक दो रन पर खेल रहे थे.

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Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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