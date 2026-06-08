भारत ने अफगानिस्तान को पहली पारी में सिर्फ 152 रन पर समेट दिया है. भारत की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने सबसे ज्यादा 6 विकेट अपने नाम किए.
Published On Jun 08, 2026, 11:39 AM IST
Last UpdatedJun 08, 2026, 11:39 AM IST
IND vs AFG: भारत ने अफगानिस्तान को 152 रन पर समेटा
मुल्लांपुर: अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का एकमात्र टेस्ट उसी दिशा में जा रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी. मैच के तीसरे दिन पहले सेशन में भारत ने पांच विकेट लेकर मेहमान टीम को 152 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया. भारत के लिए डेब्यू कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने पारी में छह विकेट अपने नाम किए. सोमवार को मैच के तीसरे दिन भारत ने पहली पारी के आधार पर 412 रन की बढ़त हासिल की. भारत ने अफगानिस्तान को फॉलोऑन दिया है.
भारत ने अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 564 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी. भारत के लिए केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल ने शतक लगाए. राहुल ने 100 और गिल ने 126 रन की पारी खेली. इनके अलावा साई सुदर्शन और ऋषभ पंत 81-81 रन की पारी खेली. वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने 52 रन बनाए. अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद सलीम ने छह सफलताएं हासिल कीं.
इसके जवाब में अफगानिस्तान का प्रदर्शन बहुत खराब रहा. उसके सिर्फ पांच बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा पार किया. रहमत शाह ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए. उन्हीं का विकेट लेकर सुथार ने पारी में पांच विकेट अपने नाम किए. सुथार ने 33 रन देकर छह विकेट लिए। उनके अलावा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने तीन और ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर ने एक विकेट लिया.
दूसरी पारी में अफगानिस्तान ने बिना किसी नुकसान के 18 रन बना लिए थे. भारत अभी अफगानिस्तान से 394 रन आगे है. लंच के समय सेदिकुल्लाह अटल 16 और अब्दुल मलिक दो रन पर खेल रहे थे.
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