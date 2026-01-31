This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
U19 World Cup: भारत से जीतकर भी सेमीफाइनल में नही पहुंचेगा पाकिस्तान, जानें क्या है समीकरण ?
भारत का नेट रन रेट +3.337 है टीम के पास छह प्वॉइंट हैं. वहीं पाकिस्तान का नेट रन रेट 1.484 है और उसके पास सिर्फ चार प्वॉइंट है.
IND U19 VS PAK U19: भारत और पाकिस्तान की टीम अंडर-19 वर्ल्ड कप के सुपर सिक्स में रविवार को आमने-सामने होगी. दोनों की टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है और दोनों ही टीमों को हर हाल में जीत चाहिए. भारतीय टीम ने अब तक अंडर 19 वर्ल्ड कप में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है, वहीं पाकिस्तान की टीम को लीग स्टेज में इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था.
सेमीफाइनल की तीन टीमें तय हो चुकी है. ऑस्ट्रेलिया,अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम कौन होगी, इसका जवाब भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाले सुपर सिक्स के आखिरी मैच के विजेता के रूप में मिलेगा. भारत का समीकरण काफी सीधा है, पाकिस्तान के खिलाफ जीत से यह पक्का हो जाएगा कि वे ग्रुप 2 से टॉप रैंक वाली टीम के तौर पर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लेंगे.
वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उसके लिए सिर्फ जीत से बात नहीं बनेगी, पाकिस्तान को बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी और अंकतालिका में भारतीय टीम को पीछे छोड़ना होगा, उसके बाद ही उसके लिए सेमीफाइनल की संभावना बनेगी. अगर भारतीय टीम मामूली अंतर से हारती है तो इसके बावजूद टीम इंडिया सेमीफाइनल में जगह बना लेगी.
अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो उसे ग्रुप 2 स्टैंडिंग में दूसरे नंबर पर रहने और भारत को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए 105 या उससे अधिक रन से जीत दर्ज करनी होगी. अगर पाकिस्तान दूसरी पारी में बल्लेबाजी करती है, तो उसे तेज गति से लक्ष्य हासिल करना होगा, सामान्य जीत पाकिस्तान को सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा सकती है.
जानें क्या है समीकरण ?
यहां पूरा गणित NRR (नेट रन रेट) पर आधारित है. भारत का नेट रन रेट +3.337 है टीम के पास छह प्वॉइंट हैं. वहीं पाकिस्तान का नेट रन रेट 1.484 है और उसके पास सिर्फ चार प्वॉइंट है. अगर भारत जीत जाता है, तो भारत सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. अगर भारत हार जाता है, तो भी सेमीफाइनल में जाने के लिए भारत को हार का अंतर छोटा रखना होगा. अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करके 300 रन बनाता है, तो भारत को 85 रनों से कम से हारना होगा.
वहीं अगर पाकिस्तान की टीम रन चेज करती है और भारत पहले बैटिंग करके 200 रन बनाता है तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह लक्ष्य 31.5 ओवर से पहले हासिल करना होगा. अगर यह लक्ष्य 251 रन का है, तो इसे 33.2 ओवर से पहले उसे इस टारगेट को पूरा करना होगा. कुल मिलाकर पाकिस्तान की टीम जीत के बाद भी सेमीफाइनल से बाहर होने की कगार पर है.