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वनडे के खत्म होते रोमांच पर शुभमन गिल ने दिया बड़ा बयान, सुझाया ये धांसू आइडिया

भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार को बर्मिंघम में खेला जाएगा. जिससे पहले भारत के कप्तान शुभमन गिल ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए. उन्होंने वनडे के प्रारुप में बदलाव को लेकर हो रही चर्चा पर बड़ा बयान दिया है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 13, 2026, 11:11 PM IST

Published On Jul 13, 2026, 11:11 PM IST

Last UpdatedJul 13, 2026, 11:11 PM IST

इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम वनडे की तैयारी में भारतीय टीम जुटी हुई है. जिसके पहले मीडिया से बात करते हुए भारत के कप्तान शुभमन गिल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एकदिवसीय क्रिकेट को 40 ओवर का बनाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए सोमवार को कहा कि इस प्रारूप को अधिक आकर्षक बनाने के लिए द्विपक्षीय सीरीज की बजाय ट्राई और चार टीमों वाला टूर्नामेंट आयोजित किया जाना चाहिए.

टी20 क्रिकेट और फ्रेंचाइजी लीगों के बढ़ते प्रभाव के बीच वनडे क्रिकेट के भविष्य पर लगातार बहस चल रही है. हाल ही में एडिनबर्ग में आईसीसी की सालाना बैठक के दौरान भी वनडे को 50 ओवर से घटाकर 40 ओवर करने की संभावना पर चर्चा हुई थी.

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वनडे में ओवरों के कम करने के खिलाफ हैं गिल

इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज पहले भारत के कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वनडे को 40 ओवर का बनाया जाना चाहिए. पहले हम काफी ट्राई सीरीज खेलते थे और उन्हें देखना बेहद मजेदार होता था. ऑस्ट्रेलिया में भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीमें खेलती थीं. आप केवल एक टीम के खिलाफ नहीं, बल्कि दो अलग-अलग टीमों के खिलाफ अलग-अलग मैदानों पर खेलते थे. अगर वनडे क्रिकेट को और रोचक बनाना है तो द्विपक्षीय सीरीजओं के बजाय ट्राई या शायद चतुष्कोणीय सीरीज आयोजित की जानी चाहिए. इससे खिलाड़ियों और दर्शकों, दोनों के लिए यह प्रारूप ज्यादा दिलचस्प बनेगा.

गिल ने आगे कहा कि मैंने बचपन में सबसे ज्यादा 50 ओवर का क्रिकेट देखा है. जब भी विश्व कप का नाम आता है तो सबसे पहले 50 ओवर के विश्व कप की याद आती है. मुझे किसी एक विश्व कप को जीतना हो तो वह 50 ओवर का विश्व कप ही होगा.

लंबे समय बाद साथ में नजर आएंगे विराट और रोहित

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा एक्शन में नजर आएंगे. रो-को की जोड़ी आखिरी बार साथ में इसी साल जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में दिखी थी. जब सीरीज के अंतिम मैच में विराट कोहली ने 124 रन की शानदार पारी खेली थी.

वहीं रोहित सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे. वहीं दोनों ने इंग्लैंड में साल 2022 में वनडे मैच खेला था. तब भारत ने सीरीज 2-1 से जीत ली थी. वहीं रोहित शर्मा जून में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में दिखे थे. लेकिन विराट कोहली इस दौरे पर मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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