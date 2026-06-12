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IND VS AFG: नंबर तीन पर किसे मिलेगा मौका ? भारत के गेंदबाजी कोच ने किया खुलासा

केएल राहुल पिछले कई सालों से भारत के मुख्य विकेटकीपर-बल्लेबाज रहे हैं लेकिन ईशान किशन की वनडे टीम में वापसी के बाद उनकी भूमिका में बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 12, 2026, 08:16 PM IST

Published On Jun 12, 2026, 08:16 PM IST

Last UpdatedJun 12, 2026, 08:16 PM IST

Morne Morkal

Morne Morkal

Ind vs Afg 1st ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच शनिवार को तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा. पहले मैच से पहले टीम कॉम्बिनेशन और प्लेइंग-11 को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. पहले वनडे से पहले धर्मशाला में शनिवार को विकेटकीपिंग को लेकर दिलचस्प संकेत देखने को मिले जहां अभ्यास सत्र में ईशान किशन विकेटकीपिंग का अभ्यास करते नजर आए, जबकि केएल राहुल क्षेत्ररक्षण अभ्यास में ऊंचे कैच पकड़ने का अभ्यास कर रहे थे.

पिछले कई सालों से राहुल भारत के मुख्य विकेटकीपर-बल्लेबाज रहे हैं लेकिन ईशान किशन की वनडे टीम में वापसी के बाद उनकी भूमिका में बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है.

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विराट कोहली चोट के कारण इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में टीम प्रबंधन को तीसरे नंबर पर अलग-अलग बल्लेबाजों को आजमाने का मौका मिलेगा, राहुल भी पिछले कुछ सालों से मध्यक्रम, खासकर पांचवें नंबर पर अच्छी तरह स्थापित हैं, लेकिन इस सीरीज में उनकी बल्लेबाजी स्थिति बदल सकती है.

तीसरे क्रम को लेकर हम इस सीरीज में कुछ प्रयोग करेंगे: मॉर्कल

भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मॉर्कल ने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में तीसरे नंबर के लिए कई खिलाड़ियों को आजमाया जा सकता है. उन्होंने कहा, तीसरे क्रम को लेकर हम इस सीरीज में कुछ प्रयोग करेंगे, ईशान, राहुल या (यशस्वी) जायसवाल में से किसी को भी वहां बल्लेबाजी का मौका मिल सकता है, हमारे पास कुछ वनडे मैच हैं और हम खिलाड़ियों को अलग-अलग स्थानों पर आजमाना चाहते हैं. मॉर्कल ने कहा, इससे हमें टीम संयोजन को बेहतर ढंग से समझने और भविष्य के लिए अधिक विकल्प तैयार करने में मदद मिलेगी.

प्रिंस यादव और गुरनूर बराड़ का हो सकता है डेब्यू

युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव और गुरनूर बराड़ शनिवार को भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय डेब्यू कर सकते हैं. टीम ने धर्मशाला पहुंचने से पहले चंडीगढ़ में अभ्यास किया था. मॉर्कल दोनों युवा गेंदबाजों से काफी प्रभावित नजर आए,

मॉर्कल ने की प्रिंस यादव और गुरनूर बराड़ की तारीफ

गुरनूर लंबे समय से भारतीय टीम के नेट गेंदबाज भी रहे हैं. उन्होंने कहा, पहली नजर में ऐसा लगा जैसे वे पिछले चार-पांच साल से टीम का हिस्सा हों, उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं दिखी, टीम में पहली बार आने वाला खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन इन दोनों ने जिस ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अभ्यास किया, वह देखकर अच्छा लगा.

मॉर्कल ने कहा, ‘उनकी गेंदबाजी में सटीकता है और साफ दिखता है कि उन्होंने अपने कौशल पर काफी मेहनत की है, इससे कोचिंग टीम के सदस्यों का काम आसान हो जाता है, आगे हम उनके खेल को और निखारने की कोशिश करेंगे और मैच के मध्य ओवरों तथा अंतिम ओवरों में बेहतर प्रदर्शन के तरीकों पर चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा, ‘‘पहली नजर में हम दोनों खिलाड़ियों से काफी खुश हैं.

‘सीरीज में युवा खिलाड़ियों को मौका देंगे गंभीर’

मॉर्कल को उम्मीद है कि मुख्य कोच गौतम गंभीर इस सीरीज में इन युवा खिलाड़ियों को मौका देंगे. उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि गौतम इन खिलाड़ियों को भारतीय टीम की जर्सी में खेलने का अवसर देंगे, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करना बिल्कुल अलग अनुभव होता है, हम उन्हें मौका मिलने को लेकर उत्साहित हैं.

रोहित शर्मा पर भी मोर्कल ने दिया अपडेट

इस बीच फिटनेस हासिल कर रोहित शर्मा भी अभ्यास सत्र में शामिल हुए. मॉर्कल ने कहा, रोहित ने सभी फिटनेस परीक्षण पास कर लिए हैं, उन्हें खेलने की पूरी मंजूरी मिल चुकी है, अगर कोई छोटी-मोटी परेशानी भी थी, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है, वह अच्छी तरह अभ्यास कर रहे हैं और पूरी तरह फिट हैं, उन्हें मैदान पर देखने का इंतजार है.

नीतिश कुमार रेड्डी के लिये मौका है: मोर्कल

चोटों से जूझते रहने वाले हरफनमौला हार्दिक पंड्या के विकल्प के तौर पर तैयार किये जा रहे नीतिश रेड्डी पर वनडे सीरीज में सभी की नजरें होंगी. भारत के गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्कल ने कहा, हम गेंदबाजी और बल्लेबाजी की तरह हरफनमौलाओं के लिये भी रणनीति बनाते हैं, हार्दिक यह सीरीज नहीं खेल रहा है, उसे चोट लगी है लेकिन यह नीतिश कुमार रेड्डी के लिये मौका है जो पिछले दो साल से अच्छा खेल रहा है.

‘रेड्डी की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों बेहतर हुई है’

रेड्डी ने कुछ तकनीकी बदलाव करते हुए अपनी रफ्तार बढाई है. उन्होंने आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिये अहम विकेट लिये और बल्लेबाजी में भी प्रभावित किया. मोर्कल ने कहा, जब खिलाड़ियों को अपना खेल बेहतर करने का मौका मिलता है तो वह निखरकर आते हैं, नीतिश ने वही किया, उसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों बेहतर हुई है, अब देखते हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसा खेलता है, एक अतिरिक्त विकल्प होना हमेशा अच्छा होता है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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