IND vs NZ: गुवाहाटी में टीम इंडिया ने किया न्यूजीलैंड को पस्त, बराबर किया पाकिस्तान का महारिकॉर्ड
IND vs NZ, Guwahati: भारत ने गुवाहाटी टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही भारत ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.
भारत ने न्यूजीलैंड को टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मैच में 8 विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. गुवाहाटी में खेले गए मैच में भारत ने आसानी से जीत हासिल की. यह भारत की लगातार 11वीं टी20 सीरीज थी. टीम इंडिया ने पाकिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. यह आईसीसी की फुल मेम्बर टीमों द्वारा बनाया गया कीर्तिमान है.
इससे पहले सिर्फ पाकिस्तान की टीम ऐसी थी जिसने यह करिश्मा किया था. पाकिस्तान की टीम ने सरफराज अहमद की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम ने 2016-18 के बीच लगातार 11 टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीती थी. इसके बाद भारत का नंबर आता है जिसने 2017-18 में सात और 2019-21 के बीच छह टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीती थीं.
भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीतकर 11वीं टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीतीं. भारतीय टीम इसके बाद 2026 के टी20 वर्ल्ड कप की सह-मेजबानी करेगा. इसके बाद भारत को इंग्लैंड में पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलनी है.
भारत के नाम अभी से घरेलू मैदान पर लगातार सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीती हैं. साल 2022 से 2026 के बीच भारतीय टीम ने घर पर कोई टी20 इंटरनेशनल सीरीज नहीं हारी है. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है जिसने 2006-10 के बीच घर पर लगातार 8 टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीती थीं.
भारत ने रविवार को न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया. भारत ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. हार्दिक पंड्या ने डेवॉन कॉन्वे को आउट कर भारत को पहली कामयाबी दिलाई. इसके बाद जसप्रीत बुमराह के तीन और रवि बिश्नोई ने दो विकेट लेकर न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर तक जाने से रोका. न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेट तक 153 रन के स्कोर तक ही पहुंच सकी. भारत ने अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव की धमाकेदार हाफ सेंचुरी की मदद से सिर्फ 10 ओवरों में 2 विकेट पर 155 रन बनाकर मैच जीत लिया.
अभिषेक ने सिर्फ 14 गेंद पर हाफ सेंचुरी लगाकर कमाल कर दिया. वह भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों पर हाफ सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए. इस सूची में सबसे ऊपर युवराज सिंह हैं. युवराज ने 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के डरबन में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंद पर हाफ सेंचुरी लगाई थी. वहीं सूर्यकुमार यादव ने भी धमाकेदार बल्लेबाजी की. सीरीज का अगला मैच 28 जनवरी को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा.