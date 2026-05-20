IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • India domestic season 2026-27 Schedule announced Ranji Trophy from October 11

11 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी की होगी शुरुआत, BCCI ने जारी किया घरेलू सीजन का शेड्यूल

मुंबई, विजाग, कोलकाता और मोहाली 14 नवंबर से 26 नवंबर तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एलीट के लीग चरण के मैचों की मेज़बानी करेंगे.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 20, 2026, 06:14 PM IST

Published On May 20, 2026, 06:14 PM IST

Last UpdatedMay 20, 2026, 06:14 PM IST

BCCI Domestic season schedule

BCCI Domestic season schedule

India domestic season 2026-27 Schedule: बीसीसीआई ने 2026-2027 के घरेलू सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया है. इस सीज़न की शुरुआत दिलीप ट्रॉफी से होगी. वहीं रणजी ट्रॉफी का पहला चरण 11 अक्टूबर से शुरू होगा. कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी भी दो चरणों में खेली जाएगी.

दिलीप ट्रॉफी 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु में स्थित BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में खेला जाएगा. इसके बाद, 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक श्रीनगर में ईरानी कप का आयोजन किया जाएगा. इसके एक हफ़्ते बाद, 11 अक्टूबर को रणजी ट्रॉफी एलीट का पहला चरण शुरू होगा, जो 5 नवंबर तक चलेगा.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

रणजी ट्रॉफी का दूसरा चरण 17 जनवरी से 4 फरवरी तक खेला जाएगा. वहीं रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबले 9 फरवरी से 3 मार्च के बीच होंगे. प्लेट डिवीज़न के लिए दूसरा चरण थोड़ा पहले, यानी 20 जनवरी को ही समाप्त हो जाएगा, और इसका फ़ाइनल मैच 24 जनवरी से 28 जनवरी के बीच खेला जाएगा.

14 नवंबर से SMAT की होगी शुरुआत

मुंबई, विजाग, कोलकाता और मोहाली 14 नवंबर से 26 नवंबर तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एलीट के लीग चरण के मैचों की मेज़बानी करेंगे, जबकि नॉकआउट मुकाबले 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक नागपुर में खेले जाएंगे.

खबर में अपडेट जारी है…

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

41 साल की उम्र में बने कप्तान, जम्मू कश्मीर को बनाया चैंपियन, कौन हैं पारस डोगरा ?

41 साल की उम्र में बने कप्तान, जम्मू कश्मीर को बनाया चैंपियन, कौन हैं पारस डोगरा ?
रणजी के एक सत्र में चटकाए 60 विकेट, अब आकिब नबी को लेकर गांगुली की बड़ी भविष्यवाणी

रणजी के एक सत्र में चटकाए 60 विकेट, अब आकिब नबी को लेकर गांगुली की बड़ी भविष्यवाणी

जम्मू कश्मीर ने रचा इतिहास, 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह

जम्मू कश्मीर ने रचा इतिहास, 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह
मोहम्मद शमी ने एक इनिंग में चटकाए आठ विकेट, सेलेक्टर्स को दिखाया आईना

मोहम्मद शमी ने एक इनिंग में चटकाए आठ विकेट, सेलेक्टर्स को दिखाया आईना

Latest News

kkr-vs-mi-match-preview

KKR VS MI: कौन मारेगा बाजी ? कोलकाता को हर हाल में चाहिए जीत

bcci-domestic-season-schedule

11 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी की होगी शुरुआत, BCCI ने जारी किया घरेलू सीजन का शेड्यूल
rcb-92

IPL 2026: प्लेऑफ से पहले आरसीबी के लिए खुशखबरी, वापस लौट आया धाकड़ बल्लेबाज
bangladesh-win-5

WTC Points table: बांग्लादेश ने लगाई छलांग, टीम इंडिया को हुआ नुकसान, पाकिस्तान का बुरा हाल

vaibhav-sooryavanshi-1

IPL 2026: कहां से लाते हैं इतना कॉन्फिडेंस, वैभव सूर्यवंशी ने बता दिया सब कुछ
pak-vs-aus-7

पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बाहर हुआ दो स्टार खिलाड़ी

Editor's Pick

Boost for RCB as opener Phil Salt set to rejoin squad ahead of IPL 2026 Playoffs

IPL 2026: प्लेऑफ से पहले आरसीबी के लिए खुशखबरी, लौट आया धाकड़ बल्लेबाज
WTC Points table 2025-2027 Standings after BAN VS PAK 2nd test

WTC Points table: बांग्लादेश ने लगाई छलांग, टीम इंडिया को हुआ नुकसान, पाकिस्तान का बुरा हाल

form issue bad captaincy and anger what happend to rishabh pant fans raised question

क्या वाकई प्रेशर में खेल रहे हैं ऋषभ पंत, LSG की हार के बाद आए बयान के बाद उठ रहे सवाल
Rajasthan Royals Scored 23 Runs in First Over Against Lucknow Super Giants Jaiswal Hit 4 Boundaries

पहले ही ओवर में लय से भटके आकाश सिंह, जायसवाल ने खूब भुनाया
Who is Gurnoor Brar Punjab Pacer Who is Selected For Afghanistan Test and ODI Series

कौन हैं गुरनूर बरार, 6.5 फुट लंबा गेंदबाज, जिसे आया टीम इंडिया का बुलावा
Big Update on MS Dhoni Retirement Suresh Raina give big hint to fans ipl 2026

फैंस के लिए खुशखबरी, IPL 2027 में दिखेगा माही का मैजिक! चिन्ना थाला ने किया कंफर्म