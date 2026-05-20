11 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी की होगी शुरुआत, BCCI ने जारी किया घरेलू सीजन का शेड्यूल

India domestic season 2026-27 Schedule: बीसीसीआई ने 2026-2027 के घरेलू सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया है. इस सीज़न की शुरुआत दिलीप ट्रॉफी से होगी. वहीं रणजी ट्रॉफी का पहला चरण 11 अक्टूबर से शुरू होगा. कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी भी दो चरणों में खेली जाएगी.

दिलीप ट्रॉफी 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु में स्थित BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में खेला जाएगा. इसके बाद, 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक श्रीनगर में ईरानी कप का आयोजन किया जाएगा. इसके एक हफ़्ते बाद, 11 अक्टूबर को रणजी ट्रॉफी एलीट का पहला चरण शुरू होगा, जो 5 नवंबर तक चलेगा.

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रणजी ट्रॉफी का दूसरा चरण 17 जनवरी से 4 फरवरी तक खेला जाएगा. वहीं रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबले 9 फरवरी से 3 मार्च के बीच होंगे. प्लेट डिवीज़न के लिए दूसरा चरण थोड़ा पहले, यानी 20 जनवरी को ही समाप्त हो जाएगा, और इसका फ़ाइनल मैच 24 जनवरी से 28 जनवरी के बीच खेला जाएगा.

14 नवंबर से SMAT की होगी शुरुआत

मुंबई, विजाग, कोलकाता और मोहाली 14 नवंबर से 26 नवंबर तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एलीट के लीग चरण के मैचों की मेज़बानी करेंगे, जबकि नॉकआउट मुकाबले 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक नागपुर में खेले जाएंगे.

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