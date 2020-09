भारत में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 13वें सीजन का आयोजन यूएई में हो रहा है और अब मुमकिन है कि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली सीरीज भी यूएई में ही खेली जाय।

आईपीएल के इंतजाम देखने दुबई पहुंचे बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) और सेक्रेटरी जय शाह ने इमीरेट्स क्रिकेट बोर्ड के वाइस प्रेसीडेंट खलीद अल जरूनी और जनरल सेक्रेटरी मुबाशिर उस्मानी के साथ मुलाकात की।

नेशनल यूएई वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक इस मीटिंग में आगामी भारत-इंग्लैंड सीरीज के लिए यूएई में आयोजन को लेकर बातचीत हुई थी।

बोर्ड सेक्रेटरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बैठक का जिक्र करते हुए लिखा था कि, “मैं ईसीबी के उपाध्यक्ष श्री खालिद अल जरूनी के साथ, हमारे देशों के बीच क्रिकेट संबंधों को बढ़ावा देने के लिए [BCCI] और [ECB] के बीच एक समझौता ज्ञापन और होस्टिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए।”

I along with Vice Chairman of Emirates Cricket Board, Mr Khalid Al Zarooni signed an MoU & Hosting agreement between @BCCI and @EmiratesCricket to boost the cricketing ties between our countries.

BCCI President, @SGanguly99 & Treasurer, @ThakurArunS were present on the occasion. pic.twitter.com/snYq2AUELZ

— Jay Shah (@JayShah) September 19, 2020