भारत ने रचा कीर्तिमान, टेस्ट इतिहास में पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया के बाद ऐसा करने वाली बनी तीसरी टीम

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में चौथे दिन विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ दिया. इस शतक के साथ ही 1206 दिन से चला आ रहा कोहली के शतक का सूखा भी समाप्त हो गया. कोहली ने 241 गेंदों पर अपना 28वां टेस्ट शतक जड़ा. ये उनके करियर का 75वां इंटरनेशनल शतक है.

कोहली के इस शानदार शतक के दम पर भारत ने 150 ओवरों में अपनी पहली पारी में 5 विकेट खोकर 444 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए हैं. टीम इंडिया मेहमान ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी के स्कोर 480 से अब सिर्फ 36 रन दूर है.

भारतीय टीम की ओर से अब तक सभी बल्लेबाजों ने संभलकर बल्लेबाजी की है जिसकी बदौलत पहले सभी 6 विकेट के लिए 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हुई है. रोहित और गिल के बीच पहले विकेट के लिए 74 रनों की जबकि पुजारा और गिल के बीच दूसरे विकेट के लिए 113 रनों की साझेदारी हुई.

पुजारा के आउट होने के बाद गिल ने कोहली के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 58 रनों की पार्टनरशिप की. इसके बाद जडेजा और कोहली के बीच चौथे विकेट के लिए 64 रनों की साझेदारी हुई. 5वें विकेट के लिए कोहली ने केएस भरत के साथ मिलकर 84 रन भारत के स्कोर में जोड़ डाले.

Update: This is the FIRST TIME that India have posted 50-plus partnerships for each of the first six wickets in a particular Test innings. This has happened only the 3rd time in Test history - previously by Pakistan in 2015 & by Australia in 1960. #INDvAUS https://t.co/eMNZZKBy8m pic.twitter.com/pz8milRn7a