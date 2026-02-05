सात टीमों से टी-20 वर्ल्ड कप में कभी नहीं हारा भारत, दो के खिलाफ अब तक नहीं मिली जीत

दो बार के विश्व कप विजेता भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में साल 2007 से अब तक कुल 52 मुकाबले खेले, जिसमें 35 जीते और 15 गंवाए.

Team India

Team India records in T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी. टीम इंडिया टूर्नामेंट के पहले ही दिन अपने अभियान की शुरुआत करेगी और पहले दिन भारत का सामना यूएसए से होगा. आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने दो बार अपने नाम किया है. इस टूर्नामेंट में अब तक सात ऐसी टीमें हैं, जिनके खिलाफ भारत ने एक भी टी20 वर्ल्ड कप मैच नहीं गंवाया है.

दो बार के विश्व कप विजेता भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में साल 2007 से अब तक कुल 52 मुकाबले खेले, जिसमें 35 जीते और 15 गंवाए. इनके अलावा एक मैच टाई के बाद अपने नाम किया जबकि 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है. भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 70.58 प्रतिशत मुकाबले अपने नाम किए हैं. जीत प्रतिशत के मामले में टीम इंडिया शीर्ष पर है. वहीं, साउथ अफ्रीका ने 66.66 प्रतिशत मुकाबले, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 63.82 प्रतिशत मैच अपने नाम किए हैं.

सात टीमों से कभी नहीं हारा है भारत

भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप में सात टीमों से अब तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है. इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, नामीबिया, नीदरलैंड्स यूएसए और जिम्बाब्वे की टीम शामिल है. भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 वर्ल्ड कप में कुल चार मैच खेले हैं और टीम ने चारों मुकाबले अपने नाम किए हैं. अफगानिस्तान की टीम टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का भी हिस्सा है. भारत सुपर-8 में अफगानिस्तान का सामना कर सकती है, अगर अफगानिस्तान सुपर-8 के लिए क्वालिफाई करती है.

टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ 2 टी20 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं, जिसमें दोनों ही मुकाबले में टीम को जीत मिली है. इनके अलावा भारत ने नामीबिया, नीदरलैंड्स यूएसए और जिम्बाब्वे के खिलाफ 1-1 मैच खेला, जिन्हें अपने नाम किया.

न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ पहली जीत का इंतजार

टी20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे कमजोर प्रदर्शन देखें, तो यह न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ रहा है. टीम इंडिया ने इन दोनों ही देशों को अब तक टी20 वर्ल्ड कप में कभी मात नहीं दी है. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी तीन मैच गंवाए हैं, जबकि श्रीलंका के खिलाफ अब तक 2 मुकाबले खेले, जिसमें टीम को एक भी मैच में जीत नहीं मिली.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ है शानदार रिकॉर्ड

वही पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने अब तक कुल आठ मैच खेले हैं, इनमें भारत ने सिर्फ 1 ही मुकाबला गंवाया. पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 87.50 रहा है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने 7 में से 5 मुकाबले जीते हैं. इस टीम के खिलाफ जीत प्रतिशत 71.43 रहा है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/