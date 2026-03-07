add cricketcountry as a Preferred Source
T20 World Cup 2026: भारत के लिए खतरनाक है यह कीवी जोड़ी, कैसे पार पाएगी सूर्या की सेना

भारत के लिए जरूरी होगा कि इन दोनों को जल्द से जल्द पविलियन की राह दिखाए

Last Updated on - March 7, 2026 12:07 PM IST

अहमदाबाद: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है. न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को और भारत ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई है.

टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने एकतरफा हराया था. इसमें न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों फिन एलन और टिम साइफर्ट का अहम योगदान रहा था. एलन ने रिकॉर्ड 33 गेंदों पर शतक लगाया था, जबकि साइफर्ट ने 33 गेंदों पर 58 रन बनाए थे. इन्हीं दो पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 12.5 ओवर में 1 विकेट पर 173 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीत लिया था.

फिन एलन और साइफर्ट ने जिस तरह बल्लेबाजी की थी. उसे देखते हुए भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में यह बात जरूर बैठ गई है कि कहीं इन दोनों में से कोई भी बल्लेबाज चला तो भारतीय टीम के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है.

दोनों बल्लेबाजों के भारत के खिलाफ टी20 में रिकॉर्ड पर नजर डालें तो विकेटकीपर और फिन एलन के साथ पारी की शुरुआत करने वाले टिम साइफर्ट ने 2019 से 2026 के बीच भारत के खिलाफ 15 टी20 मैच खेले हैं. 15 पारियों में साइफर्ट ने 32.69 की औसत और 148.60 की स्ट्राइक रेट से 425 रन बनाए हैं. साइफर्ट ने 4 अर्धशतक लगाए हैं. उनका भारत के खिलाफ सर्वाधिक स्कोर 84 रन है.

फिन एलन ने 2022 से 2026 के बीच भारत के खिलाफ 6 टी20 की 6 पारियों में 22.00 की औसत और 162.96 की स्ट्राइक रेट से 132 रन बनाए हैं. एलन ने भारत के खिलाफ 1 ही अर्धशतक लगाया है, और उनका सर्वाधिक स्कोर 80 है.

भारत के खिलाफ एलन और साइफर्ट का रिकॉर्ड बहुत प्रभावी नहीं रहा है, लेकिन दोनों बल्लेबाज फॉर्म में हैं और कुछ ओवरों में ही मैच का पलड़ा अपनी टीम की तरफ मोड़ सकते हैं. और भारत जल्द से जल्द इन दोनों बल्लेबाजों को पविलियन की राह दिखाना चाहेगा.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

